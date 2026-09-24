Charlotte, NC.- Acusaron formalmente a dos inmigrantes ilegales procedentes de México, con presuntos vínculos a una organización de narcotráfico con sede en México, luego de que una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) condujera a la incautación de casi 60 kilogramos de metanfetamina cristalina y fentanilo, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Martín Eduardo Hernández Núñez, de 36 años de edad, y Juan Carlos Mojarro Sánchez, de 38, están acusados ​​de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina cristalina; distribución de metanfetamina cristalina; posesión con intención de distribuir metanfetamina cristalina y fentanilo; y posesión con intención de distribuir metanfetamina cristalina.

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“Estamos totalmente centrados en identificar a las organizaciones criminales transnacionales y a sus operativos que introducen de contrabando drogas letales en nuestras comunidades, alimentando la adicción y la violencia”, declaró el fiscal federal Russ Ferguson. “Perseguiremos a estas organizaciones en todos los niveles para impedir que sus drogas lleguen a nuestras calles”.

“A las organizaciones de narcotráfico no les importa a quién perjudican. Introducen drogas peligrosas en nuestros barrios, fomentan la delincuencia y ponen vidas en riesgo”, declaró Mark M. Zito, agente especial a cargo de HSI Carolinas. “En este caso, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional incautó casi 60 kilogramos de metanfetamina cristalina, fentanilo, un arma de fuego y dinero presuntamente procedente del narcotráfico. HSI y nuestros socios seguiremos persiguiendo a estas redes y a quienes introducen este veneno en Carolina del Norte”.

Según las acusaciones presentadas en los documentos de acusación, Hernández Núñez y Mojarro Sánchez tenían vínculos con una organización criminal transnacional con sede en México, responsable de la distribución de cantidades significativas de metanfetamina en el área de Charlotte. En mayo de 2026, los investigadores recuperaron de la residencia de los acusados ​​casi 30 kilogramos de metanfetamina cristalina y dos kilogramos de fentanilo, además de cuatro kilogramos adicionales de metanfetamina cristalina mediante compras controladas de drogas realizadas con los acusados.

Los investigadores también incautaron de la residencia un arma de fuego, selladoras al vacío, una contadora de billetes, registros de drogas, básculas digitales y una prensa de gran tamaño comúnmente utilizada para el reenvasado de narcóticos. Asimismo, las autoridades ejecutaron una orden de registro en un almacén utilizado por los acusados, incautando otros 30 kilogramos de metanfetamina cristalina. Los investigadores también incautaron más de $66,000 en presuntas ganancias del narcotráfico durante el transcurso de la investigación.

Hernández Núñez y Mojarro Sánchez se encuentran bajo custodia federal. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia, tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Los cargos contra los acusados ​​son alegaciones, y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.

El fiscal adjunto Nick J. Miller, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte, está a cargo del caso.

La acusación está siendo llevada a cabo por las Fiscalías de los Distritos de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

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