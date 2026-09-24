DHS presenta el Plan de Seguridad de Infraestructura Electoral 2026

Washington.-El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció que, bajo la directriz del secretario Markwayne Mullin, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) ha publicado el Plan de Seguridad de Infraestructura Electoral 2026: Asegurando los Próximos 250.

En un comunicado indicaron que esta iniciativa detalla una serie de servicios voluntarios y sin costo diseñados para resguardar los sistemas electorales del país.

Al respecto, el secretario Mullin señaló que la seguridad electoral constituye una prioridad de seguridad nacional fundamental para garantizar elecciones libres, justas y transparentes.

Asimismo, destacó que bajo la actual administración del presidente Donald Trump, la agencia ha retomado plenamente su misión central de proteger la infraestructura crítica estadounidense frente a diversas amenazas contemporáneas.

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Buscan mitigar riesgos en diversos sectores

Por otro lado, detallaron que el plan integral aborda la mitigación de riesgos dirigida a tecnologías, procesos, instalaciones y personal electoral, ofreciendo recursos clave como intercambio de inteligencia sobre amenazas, asistencia técnica especializada y escaneos periódicos de vulnerabilidades.

Destacaron que estas herramientas buscan fortalecer la capacidad operativa de los funcionarios locales y estatales encargados de los comicios.

Desde que la infraestructura electoral fue designada como subsector de infraestructura crítica en 2017, la CISA ha ampliado de manera constante su colaboración con las jurisdicciones del país. El organismo federal reiteró su compromiso de respaldar la resiliencia institucional y proteger la confianza pública en los procesos de votación a lo largo de todo el territorio nacional.

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