Delcy Rodríguez anuncia desde la ONU elecciones futuras en Venezuela

New York.- Durante su intervención ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó categóricamente que se celebrarán comicios en el país, aunque omitió detallar un cronograma o plazo específico para su realización.

“En Venezuela habrá elecciones, el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral determinará el momento correcto”, destacó en su discurso.

#AHORA | El momento en el que Delcy Rodríguez se compromete ante la Asamblea General de la ONU a realizar elecciones: “En Venezuela habrá elecciones (…) el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral determinará el momento correcto”. pic.twitter.com/mblu5twAVL — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 23, 2026

De la misma manera, Rodríguez, quien asumió el poder de forma transitoria en enero tras la destitución y captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, señaló que su administración impulsa un proceso de revisión institucional para garantizar condiciones propicias, argumentando que una votación debe constituir una solución y no un nuevo foco de conflictos insalvables.

DELCY RODRÍGUEZ EN LA ONU. “Durante demasiado tiempo fuimos un país dividido entre trincheras… Esta etapa debe cerrarse para dar inicio a un nuevo tiempo político basándonos en la verdad y la justicia" Le creemos⁉️ pic.twitter.com/SmLlqmozUZ — Liliana Franco (@lilianaf523) September 23, 2026

Destacó que busca consolidar una democracia

Por otro lado, es de mencionar, que Rodríguez evitó mencionar directamente a su predecesor o la intervención de Washington, pero enfatizó que lidera una transición orientada a superar la incertidumbre y consolidar una democracia reconocida tanto internamente como por la comunidad internacional, con la meta de construir un país que propicie el retorno de los millones de migrantes venezolanos.

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Por último, la jefa de Estado interina expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump por la disposición de restablecer canales diplomáticos y de cooperación bilateral, destacando el acercamiento sostenido durante la semana en Nueva York, así como el respaldo humanitario recibido frente a la emergencia provocada por los sismos del pasado mes de junio.

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