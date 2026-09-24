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Delcy Rodríguez anuncia desde la ONU elecciones futuras en Venezuela

ESTADOS UNIDOS
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Delcy Rodríguez anuncia desde la ONU elecciones futuras en Venezuela
Foto: Cortesía Facebook Ministerio de Comunicación de Venezuela
Maria Gabriela Perez

New York.- Durante su intervención ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó categóricamente que se celebrarán comicios en el país, aunque omitió detallar un cronograma o plazo específico para su realización.

“En Venezuela habrá elecciones, el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral determinará el momento correcto”, destacó en su discurso.

De la misma manera, Rodríguez, quien asumió el poder de forma transitoria en enero tras la destitución y captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, señaló que su administración impulsa un proceso de revisión institucional para garantizar condiciones propicias, argumentando que una votación debe constituir una solución y no un nuevo foco de conflictos insalvables.

Destacó que busca consolidar una democracia

Por otro lado, es de mencionar, que Rodríguez evitó mencionar directamente a su predecesor o la intervención de Washington, pero enfatizó que lidera una transición orientada a superar la incertidumbre y consolidar una democracia reconocida tanto internamente como por la comunidad internacional, con la meta de construir un país que propicie el retorno de los millones de migrantes venezolanos.

Ver más: Trump y Delcy Rodríguez se reunieron en New York

Por último, la jefa de Estado interina expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump por la disposición de restablecer canales diplomáticos y de cooperación bilateral, destacando el acercamiento sostenido durante la semana en Nueva York, así como el respaldo humanitario recibido frente a la emergencia provocada por los sismos del pasado mes de junio.

Vídeo: Que hacen los bomberos cuando no están atendiendo una emergencia? Visitamos la estación 38

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