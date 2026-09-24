Charlotte, NC.- El cabezazo de Shea Groom en el minuto 63 marcó la diferencia, y el Ascent, gracias a una actuación defensiva dominante, se impuso por 1-0 en casa al Brooklyn FC.

Ascent on 🔝 pic.twitter.com/cQhvgH02hZ — Carolina Ascent FC (@carolinaascent) September 20, 2026

Tras un tiempo de espera en el partido del sábado 19 de septiembre 2026, el gol llegó tras un saque de esquina de Mia Corbin, que Groom remató de cabeza al fondo de la red, asegurando así los tres puntos para Carolina y manteniéndose en la cima de la tabla de la Gainbridge Super League. El Ascent, con una actuación dominante en todos los aspectos, impidió que Brooklyn realizara ningún disparo a puerta, superándolos en intentos de tiro por 25 a 1.

El Ascent generó la primera oportunidad del partido a los siete minutos, luego de que Mackenzie George recibiera una falta que derivó en un tiro libre en el espacio derecho. Jill Aguilera estrelló su disparo contra el primer palo tras la jugada a balón parado, antes de que Audrey Coleman enviara el rebote ligeramente desviado.

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Trece minutos después, los locales estuvieron a punto de abrir el marcador cuando un balón encontró a Rylee Baisden en el lado derecho del área. Baisden recortó hacia adentro y disparó raso hacia el segundo palo, pero el balón se fue ligeramente desviado.

En el minuto 34, Addisyn Merrick estuvo a punto de marcar su primer gol de la temporada al contraataque, cuando Groom le dejó espacio por la derecha. Merrick se internó en el área y disparó a puerta, pero Bre Norris desvió el balón con la punta de los dedos.

Poco después, Reese Tappan envió un pase largo a Merrick por la derecha, quien se lo cedió a Coleman, pero su disparo se fue por encima del travesaño. El Ascent mantuvo la presión cuando Groom habilitó a Baisden por la derecha, pero su intento de vaselina se fue alto.

Carolina estuvo a punto de marcar un minuto después de la reanudación tras el descanso, cuando una bonita combinación entre Groom y Coleman permitió a Groom habilitar a Merrick a la espalda de la defensa de Brooklyn, pero un Norris que salía a toda velocidad logró desviar el disparo de Merrick hacia la banda.

En el minuto 55, Coleman aprovechó un balón suelto en la banda izquierda y envió un centro-chut que Norris desvió con la mano por encima del travesaño. El posterior saque de esquina provocó un frenético forcejeo en el área pequeña, pero el balón acabó saliendo desviado hacia la banda, donde Brooklyn despejó.

Carolina finalmente abrió el marcador en el minuto 63 tras un saque de esquina desde la izquierda. Corbin envió un centro con efecto que Groom logró cabecear entre una maraña de jugadores y enviarlo al fondo de la red para poner el 1-0 en el marcador.

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Carolina siguió dominando la posesión y evitando que Brooklyn creara peligro real mientras el reloj avanzaba. En el minuto 90, el Ascent estuvo a punto de conseguir un gol que les diera tranquilidad gracias a Ava Cook , quien acababa de entrar al campo. Cook recuperó un balón suelto en la esquina derecha y se lo pasó a Groom en el borde del área. Groom recortó hacia adentro y lanzó un potente disparo con la izquierda hacia la escuadra izquierda que Norris logró desviar y atrapar.

Con esta victoria, el Ascent mejora su récord a 5-1-0 en la temporada y se mantiene en la cima de la tabla de la Gainbridge Super League justo antes de la mitad de la temporada. Regresan a casa el próximo sábado 26 de septiembre, cuando el Sporting JAX, segundo clasificado, visite el American Legion Memorial Stadium. Puedes comprar tus entradas aquí .

Con información de Carolina Ascent

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