Charlotte, NC.- La Association of Mexicans in North Carolina, Inc. (AMEXCAN) le invita a participar en el 23.º Festival Latino Anual, titulado «Construyendo una mayor inmersión cultural», en celebración del Mes de la Herencia Hispana. Este evento se llevará a cabo el sábado 10 de octubre de 2026, de 12:00 p. m. a 5:00 p. m., en la escuela secundaria JH Rose High School (600 W Arlington Blvd, Greenville, NC 27834).

Este festival bajo la producción de pilar de Arte y Cultura de AMEXCAN, se centra en enriquecer y fomentar el conocimiento cultural, las tradiciones y las costumbres de México y América Latina, al tiempo que refuerza el orgullo por nuestras raíces.

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Como uno de nuestros eventos más importantes del año, esta celebración reúne a comunidades multiculturales de diversos orígenes para exhibir el arte, la herencia y la expresión creativa, destacando las voces latinas, las tradiciones y la participación comunitaria.

El evento contará con presentaciones culturales, artistas musicales y comida, todo ello diseñado para garantizar que los asistentes se marchen inspirados, conectados y con recursos para seguir apoyando el enriquecimiento cultural y la diversidad en nuestras comunidades.

Sería un honor contar con su presencia y agradecen su participación. Ya sea que los acompañe como invitado especial, artista, vendedor o socio comunitario, su participación los ayuda a elevar las voces latinas, preservar las tradiciones culturales e inspirar a la próxima generación a sentirse orgullosa de sus raíces.

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El cupo es limitado, por lo que le animan a reservar su lugar lo antes posible a través de este enlace: https://form.jotform.com/262026546532050. La fecha límite de inscripción es el 25 de septiembre de 2026. Si necesita más información, no dude en comunicarse al biancapr@amexcannc.org o llame al (252) 624-6631.

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