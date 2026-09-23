Trump y Delcy Rodríguez se reunieron en New York

New York.— Al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump y la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron una reunión informal a puerta cerrada en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción organizada por la Casa Blanca para jefes de Estado.

Mediante una publicación en redes sociales, Rodríguez calificó el cara a cara de “histórico” y compartió una imagen conjunta donde ambos posaron sonrientes.

Ver más: Trump fija postura sobre soberanía, IA y conflictos globales en la Asamblea General de la ONU

Según detalló, el diálogo giró en torno al fortalecimiento de los nexos bilaterales y el desarrollo de una agenda conjunta de cooperación en sectores estratégicos como minería, energía y seguridad.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

Estuvieron presente funcionarios del gobierno de Trump

De la misma manera, Rodríguez destacó que esta nueva etapa diplomática busca reencauzar la relación a través del entendimiento mutuo, al tiempo que expresó su agradecimiento por el respaldo estadounidense al proceso de reinserción de su país en foros multilaterales.

Histórico encuentro entre la Pdta. E @delcyrodriguezv y el Presidente de Estados Unidos, @realDonaldTrump , que marca una nueva etapa de diálogo y entendimiento entre ambos países. Venezuela avanza con una visión de transformación económica, política y social, promoviendo… pic.twitter.com/F7QnipI1is — Oliver Blanco (@OliverBlanco) September 23, 2026

Por otro lado, se conoció que a la cita asistieron también figuras clave de la administración norteamericana, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete, Susie Wiles; y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

Medios de comunicación destacaron que a diferencia de otros encuentros diplomáticos sostenidos por Trump en la ciudad, la reunión se desarrolló estrictamente sin la presencia de medios de comunicación.

Vídeo: Estudiantes de Gaston County podrán participar en intercambio cultural con Perú y Alemania