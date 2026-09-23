Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) mantiene una operación de alta visibilidad durante los fines de semana en Uptown Charlotte, con el objetivo de prevenir hechos violentos, reducir incidentes relacionados con la actividad nocturna y mejorar la seguridad vial.

Our Center City Weekend High‑Visibility Enforcement Operation has remained focused on preventing violence, reducing nightlife disorder, maintaining safe traffic flow and ensuring compliance with vendor and alcohol regulations in Uptown’s busiest areas. The year‑to‑date results of… pic.twitter.com/HMKefl2ya0 — CMPD News (@CMPD) September 22, 2026

La iniciativa también contempla controles sobre vendedores y establecimientos que comercializan alcohol, así como acciones para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales en las áreas con mayor concentración de personas.

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De acuerdo con las cifras acumuladas que difundió el CMPD, los agentes realizaron 698 paradas de tráfico y emitieron 331 citaciones como parte del operativo. Además, las autoridades reportaron 99 arrestos durante el período evaluado.

La intervención policial también incluyó decomisos relacionados con drogas y armas. Los agentes incautaron aproximadamente 470 gramos de narcóticos y 34 armas de fuego consideradas ilegales. Asimismo, las autoridades retiraron cinco vehículos durante las acciones de control.

Controles en zonas de entretenimiento

El CMPD incorporó a la operación medidas específicas para atender situaciones vinculadas con el ruido y el consumo de alcohol. En ese contexto, los oficiales registraron 18 infracciones a la ordenanza de ruido.

Los equipos policiales también realizaron 101 inspecciones relacionadas con las normas ABC, que regulan aspectos vinculados con la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en Carolina del Norte. Estas revisiones forman parte de los esfuerzos de las autoridades para supervisar el cumplimiento de las regulaciones en establecimientos y espacios donde se concentra la actividad nocturna.

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Según el CMPD, la estrategia combina patrullajes y unidades especializadas con controles dirigidos a las áreas más concurridas de Uptown. La Policía señala que el despliegue busca mantener un entorno organizado y facilitar el desplazamiento seguro de residentes, trabajadores y visitantes.

Los resultados corresponden al acumulado de la operación hasta la fecha de la actualización difundida por el departamento. Las autoridades indicaron que continuarán con estas acciones durante los fines de semana para atender los distintos factores que pueden afectar la seguridad y la convivencia en el centro de Charlotte.

La operación forma parte de las estrategias de vigilancia que el CMPD desarrolla en Uptown, especialmente durante los períodos de mayor actividad nocturna.

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