Opción Fin de Semana: Regresa el Festival Latino Gastonia

Gastonia, NC.- La comunidad latina de Gastonia se prepara para una nueva jornada de música, gastronomía y tradiciones con el regreso del Festival Latino Gastonia, una celebración que reunirá a familias y representantes de distintas culturas el próximo domingo 27 de septiembre.

El evento, organizado por WOW Supermarket y el Departamento de Policía de Gastonia, con el apoyo de Rodriguez Produce, tendrá entrada gratuita y se desarrollará en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

La actividad comenzará a las 11:00 de la mañana y se extenderá hasta las 8:00 de la noche en las instalaciones de WOW Supermarket Gastonia, ubicadas en 2557 W. Franklin Blvd.

La programación incluirá música en vivo, artistas internacionales, gastronomía, negocios locales, lucha libre, presentaciones culturales, bailes folclóricos y diferentes actividades dirigidas al público familiar.

Entre las figuras internacionales invitadas destaca Monchy, reconocido intérprete de bachata que llegará desde República Dominicana para llevar sus ritmos al escenario. También participarán Los Nuevos Cadetes de Linares, procedentes de Monterrey, Nuevo León, quienes presentarán su propuesta musical ante los asistentes.

El público también podrá disfrutar de la presentación de Vag Lavi, artista proveniente de Haití y vinculado al ritmo rabòday, quien aportará una representación musical de la cultura caribeña.

El entretenimiento contará además con una dosis de humor a cargo de La Paca Show, conocida por sus caracterizaciones de figuras como Juan Gabriel y Paquita la del Barrio.

La cartelera musical incluirá igualmente a Julián Oro Duro, quien llevará al escenario una combinación de merengue callejero, salsa y bachata.

El festival también dará espacio a exponentes locales. Entre ellos figuran Julio y Rafa y Milton Giraldo, además de agrupaciones y participantes que ofrecerán presentaciones culturales y bailes folclóricos.

Los organizadores plantean esta nueva edición como un punto de encuentro para celebrar la diversidad y las expresiones culturales de la comunidad latina en Gastonia. La propuesta combina entretenimiento, gastronomía y música con actividades para diferentes generaciones.

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La edición de 2026 representa el regreso del festival después de una convocatoria exitosa en 2025, con una programación que busca ampliar la participación de la comunidad durante las celebraciones de la Herencia Hispana.

El Festival Latino Gastonia se realizará el domingo 27 de septiembre, de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en WOW Supermarket Gastonia. Para obtener información adicional, los interesados pueden comunicarse con los organizadores a través de festivaleswow@gmail.com.

Video: Festival Latino Gastonia: Domingo 27 de septiembre