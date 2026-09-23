Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció una ampliación de los centros de acceso a leche materna donada en todo el estado, lo que facilitará a las familias la obtención y donación de leche materna pasteurizada.

La leche materna es mucho más que un alimento para los bebés prematuros y médicamente frágiles en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), ya que contiene anticuerpos vitales que los protegen contra enfermedades graves. Seis de cada diez bebés en la UCIN necesitan leche materna adicional a la que producen sus madres. Ampliar el acceso a la atención ambulatoria puede ayudar a las familias que necesitan leche de donante después de salir del hospital, brindándoles apoyo adicional mientras se establece la producción de leche materna o cuando la suplementación es médicamente necesaria.

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WakeMed distribuye aproximadamente 300.000 onzas de leche materna donada pasteurizada cada año, y el 95% de esta leche se destina a las UCIN (Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales) de Carolina del Norte y el sureste del país. Si bien la leche materna donada se ha utilizado tradicionalmente principalmente en las UCIN de los hospitales, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Banco de Leche Materna de WakeMed, está trabajando para ampliar el acceso a la leche donada también para las familias en entornos ambulatorios.

“Estamos trabajando para aumentar el acceso a leche materna segura y de alta calidad para los bebés cuando la necesitan”, declaró la Dra. Kelly Kimple, Directora de la División de Salud Pública del NCDHHS .

La leche materna donada ya está disponible para pacientes ambulatorios y familias con receta médica cuando esté médicamente indicada. Las familias con receta pueden acceder a la leche donada a través de farmacias y centros de lactancia participantes. Actualmente, dos centros en Carolina del Norte distribuyen leche materna donada pasteurizada:

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El acceso a la leche materna donada depende de contar con un suministro adecuado. En 2024, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) se asoció con WakeMed para establecer cinco nuevos centros de acopio de leche materna en los condados de Cumberland, Durham, Jackson, Mecklenburg y Pasquotank. Estos centros facilitaron a las donantes autorizadas la entrega segura de leche congelada, que posteriormente se transporta al Banco de Leche Materna de WakeMed para su procesamiento y distribución.

La red estatal de puntos de recogida de leche materna donada sigue expandiéndose, con la incorporación en 2026 de dos nuevos centros designados de WakeMed para la recogida de leche materna donada:

GenerationEd – Greensboro: Designado como punto de recogida de leche materna donada por WakeMed en junio de 2026, convirtiéndose en el único punto de recogida del banco de leche en el condado Guilford.

Novant Health Forsyth Medical Center – Winston-Salem: Abrirá sus puertas como nuevo punto de recogida de leche materna donada de WakeMed en octubre de 2026, ampliando aún más el acceso a la donación de leche materna en la región.

Para obtener más información sobre cómo donar u obtener leche materna donada, llame al Banco de Leche Materna de WakeMed al 919-350-8599 o visite su sitio web. Hay información disponible para profesionales de la salud sobre cómo recetar leche materna donada pasteurizada .

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