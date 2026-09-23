Jamie Tardif se une a Checkers como entrenador asistente

Raleigh, NC.- Los Florida Panthers anunciaron la contratación de Jamie Tardif como entrenador asistente de los Checkers.

It’s official – the boys are back 🙌 pic.twitter.com/xeFW5MmQ9d — Charlotte Checkers (@CheckersHockey) September 21, 2026

Tardif, de 41 años, ha sido entrenador asistente de los Hartford Wolf Pack durante las últimas cuatro temporadas. Antes de su etapa en Hartford, este nativo de Welland, Ontario, fue entrenador asistente de los Soo Greyhounds de la OHL entre 2018 y 2022. Tardif comenzó su carrera como entrenador en la temporada 2017-18 como jugador y entrenador asistente de los Quad City Mallards de la ECHL.

Su carrera como jugador abarcó 12 temporadas profesionales, incluyendo 487 partidos en la AHL con los Manitoba Moose, Iowa Wild, Grand Rapids Griffins, Providence Bruins y Rochester Americans, donde acumuló 267 puntos (142 goles y 125 asistencias). Fue capitán de los Griffins durante dos temporadas (2009-11) y fue nombrado All-Star de la AHL en 2013 como miembro de los Bruins.

Durante la campaña 2012-13, Tardif apareció en dos juegos de la NHL con los Boston Bruins, haciendo su debut en la NHL el 2 de febrero de 2013 contra los Toronto Maple Leafs. Después de su carrera en la AHL, Tardif jugó en el extranjero en Alemania, vistiendo la camiseta durante tres temporadas con los Mannheim Eagles en la DEL. Tardif ganó un campeonato de liga con los Eagles en 2014-15.

Tardif jugó hockey juvenil en la OHL con los Peterborough Petes, llevando al club a un campeonato en 2005-06 mientras ocupaba el primer lugar con 40 goles en la temporada regular.

Además, los Panthers han hecho los siguientes cambios en el personal de operaciones de hockey en Charlotte:

Patrick Dallaire se ha unido a los Checkers como entrenador de porteros del club. Tommy Alva ha sido nombrado entrenador atlético principal de Charlotte. Davis Gadjovich se ha incorporado como entrenador jefe de fuerza y ​​acondicionamiento. Will Cook ha sido nombrado entrenador asistente de vídeo.

Dallaire se une a los Checkers tras once años como entrenador de porteros del EHC München de la DEL en Alemania. Es tres veces campeón de la DEL y ha representado a Alemania en varias ocasiones a nivel internacional, consiguiendo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en PyeongChang, Corea del Sur. Antes de unirse al EHC München, Dallaire pasó seis temporadas con el EC Salzburg de la ICE Hockey League en Austria, donde ganó tres títulos de liga. Comenzó su carrera como entrenador en la QMJHL con los Halifax Mooseheads desde la temporada 2000-01 hasta la 2008-09.

Alva llega a Charlotte para su 24ª temporada profesional como preparador físico. Anteriormente, fue preparador físico principal de los Philadelphia Flyers desde la temporada 2022-23 hasta la 2025-26. Tiene una trayectoria con la organización de los Panthers, donde fue preparador físico asistente durante 11 temporadas (de la 2011-12 a la 2021-22). Su primer puesto como preparador físico principal en la NHL fue en la temporada 2008-09 con los Atlanta Thrashers, donde jugó tres temporadas antes de unirse a los Panthers. Alva comenzó su carrera con los Dallas Stars, donde trabajó cuatro años como asistente desde la temporada 2003-04 hasta la 2006-07. Su última experiencia en la AHL fue en la temporada 2007-08, cuando fue nombrado preparador físico principal de los Norfolk Admirals durante una temporada.

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Gadjovich pasó la temporada 2025-26 como preparador físico principal de los Savannah Ghost Pirates, filial de Charlotte en la ECHL. Con Gadjovich en el cuerpo técnico, los Ghost Pirates se clasificaron para los playoffs de la Copa Kelly por primera vez en la historia de la franquicia. Es el hermano mayor del delantero de los Panthers, Davis Gadjovich.

Cook forma parte del cuerpo técnico de Charlotte desde la temporada 2024-25, cuando comenzó como entrenador de video del equipo. En su primera temporada, los Checkers ganaron la Conferencia Este y llegaron a la final de la Copa Calder.

Con información de Checkers

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