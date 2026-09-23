Monroe, NC.- Las autoridades de Union County arrestaron a Scottavais Hailey luego de una investigación que reunió videos de vigilancia, registros vehiculares y otras evidencias relacionadas con varios delitos en Union y Rockingham.

Detectives de la Oficina del Sheriff de Union County arrestaron a un hombre de Monroe que, según la investigación, estaría relacionado con varios robos armados registrados en Union County y Rockingham, Carolina del Norte.

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La investigación comenzó cuando los agentes identificaron un Toyota Camry gris que presuntamente apareció en distintos robos. Las autoridades de Rockingham analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de uno de los incidentes y lograron identificar la matrícula del vehículo. Ese dato permitió a los investigadores avanzar hacia la identificación del sospechoso.

Los detectives posteriormente analizaron videos de vigilancia y otras evidencias que, de acuerdo con la Oficina del Sheriff de Union County, vincularon a Scottavais Hailey con varios delitos. Entre ellos figuran robos armados en Wingstop y Indian Trail Tobacco and Vape, además de otro robo registrado en Rockingham.

Allanamiento en Monroe

El 22 de septiembre, investigadores de la Oficina del Sheriff de Union County, agentes del Departamento de Policía de Monroe y miembros de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte ejecutaron una orden de registro en la residencia de Hailey, ubicada en Monroe.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron evidencia adicional que, según las autoridades, reforzó la conexión del sospechoso con los robos bajo investigación.

Después del operativo, los agentes arrestaron a Hailey y lo trasladaron al Centro de Detención del Union County, donde permanece bajo custodia.

Las autoridades le imputan varios delitos, entre ellos cuatro cargos de robo con arma peligrosa, un cargo relacionado con secuestro mediante fuerza, dos cargos por posesión de un arma de fuego por parte de una persona con antecedentes que le impiden poseer armas, robo con fuerza, agresión contra una mujer, resistencia u obstrucción a un agente y disparo de un arma de fuego contra una vivienda ocupada.

Las autoridades mantienen a Hailey detenido sin derecho a fianza, de acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff.

Investigación continúa

La investigación permanece abierta y los detectives no descartan presentar cargos adicionales a medida que analicen las evidencias recopiladas.

La Oficina del Sheriff de Union County destacó la colaboración entre distintas agencias durante el proceso, incluyendo la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte y los departamentos de Policía de Monroe y Rockingham.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los delitos que podrían guardar relación con el sospechoso y determinar si existen otros casos vinculados con la misma investigación.

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