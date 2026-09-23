Impiden retorno a Venezuela de María Corina Machado

Caracas.— Voceros del partido político Vente Venezuela confirmaron que se frustró un nuevo intento de regreso al país de la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra residenciada temporalmente en Panamá tras salir del territorio nacional en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega.

De acuerdo con reportes de diversos medios internacionales, el equipo cercano a Machado denunció que durante la semana se intentó concretar su ingreso en tres ocasiones distintas, encontrando obstáculos que le impidieron pisar suelo venezolano.

En este sentido, ante esta situación, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) expresó su rotunda solidaridad con la dirigente y exigió a las autoridades el respeto absoluto a su derecho constitucional de retornar a su patria.

“Desde la Plataforma Unitaria Democrática expresamos nuestra firme solidaridad con la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, a quien, según informaciones recientes, se le ha impedido una vez más ingresar a suelo patrio” enfatizó la PUD.

Desde la Plataforma Unitaria Democrática expresamos nuestra firme solidaridad con la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, @MariaCorinaYA a quien, según informaciones recientes, se le ha impedido una vez más ingresar a suelo patrio. Rechazamos esta situación y… — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) September 23, 2026

Exigen su derecho a regresar a Venezuela

De la misma manera, rechazaron “la situación y exigimos que, de manera inmediata, se respete plenamente su derecho a regresar a Venezuela, permanecer en su país y ejercer sus derechos políticos y ciudadanos con libertad y seguridad”.

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“El regreso seguro de los exiliados y perseguidos políticos es una condición fundamental para la recuperación de la democracia en Venezuela” concluyó el comunicado.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se pronunció sobre el incidente de la premio Nobel de la Paz, en donde indicó que “estuve aquí ayer todo el día, así que no estoy seguro de qué hablas; pero… María Corina es muy valiente».

«La queremos mucho. La conozco desde hace muchos años y me he comunicado con ella por mucho; pero, y mi intención no es minimizarla, hay 8 millones de venezolanos que salieron del país. Nuestra política es que queremos ver a esa comunidad regresar a su país. Queremos llegar al punto donde sientan confianza de regresar”, señaló Rubio.

#URGENTE | Marco Rubio sobre los bloqueos a María Corina Machado para regresar a Venezuela: “Estuve aquí ayer todo el día, así que no estoy seguro de qué hablas; pero… María Corina es muy valiente. La queremos mucho. La conozco desde hace muchos años y me he comunicado con ella… pic.twitter.com/qCvJTv45AJ — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 23, 2026

Por último, es de recordar, que Machado había permanecido durante cerca de un año en la clandestinidad antes de su salida al exterior para recibir el galardón internacional, y desde entonces ha buscado volver al país en repetidas oportunidades, incluyendo un intento fallido tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio, sin que hasta el momento se hayan esclarecido oficialmente las restricciones que obstaculizan su ingreso.

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