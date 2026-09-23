EE.UU. impone restricciones de visado a facilitadores de turismo de nacimiento

Washington.— El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la implementación de una nueva política de restricciones de visado basada en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dirigida específicamente a combatir las redes comerciales internacionales que lucran mediante el denominado «turismo de nacimiento» en suelo estadounidense.

En un comunicado, señalaron que la medida gubernamental apunta contra los propietarios, operadores y gerentes de redes de facilitación, intermediarios o «gestores» que instruyen a ciudadanos extranjeros para falsear información en sus solicitudes migratorias, así como contra proveedores médicos extranjeros que facilitan estos traslados y el uso fraudulento de beneficios públicos como el sistema Medicaid.

Birth tourism is a practice that defrauds our immigration and Medicaid systems. Today @SecRubio announced a new visa restriction policy to target those who engage in or profit from this fraud.https://t.co/WFWK6J6ucG — Department of State (@StateDept) September 23, 2026

Buscan proteger a los contribuyentes

De la misma manera, el Departamento de Estado se subrayó que estas redes comerciales han explotado sistemáticamente el sistema migratorio del país cobrando elevadas sumas de dinero para organizar partos en los Estados Unidos con el único objetivo de conferir la ciudadanía a los recién nacidos, socavando los principios de legalidad institucional.

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En este sentido, señalaron que la actual administración busca proteger los recursos de los contribuyentes y salvaguardar la integridad de la ciudadanía estadounidense, enviando un mensaje contundente de que no se tolerarán prácticas que vulneren las normativas migratorias ni el aprovechamiento indebido de los servicios públicos nacionales.

Por último, las autoridades precisaron que la directriz no solo recaerá sobre los operadores directos y facilitadores de este fraude lucrativo, sino que determinados familiares directos de los infractores también podrían verse alcanzados por las restricciones en la emisión de visados estadounidenses.

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