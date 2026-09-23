EE. UU., Dinamarca y Groenlandia firman acuerdo de seguridad en el Ártico

Washington.-El presidente estadounidense, Donald Trump, junto con líderes de Dinamarca y Groenlandia, firmó un acuerdo trilateral sin precedentes para consolidar el control estratégico de los Estados Unidos sobre los intereses de defensa en territorio groenlandés.

La Casa Blanca en un comunicado, señaló que el pacto, anunciado oficialmente desde la Casa Blanca, otorga a Washington derechos de bases permanentes y garantiza que ninguna potencia rival pueda establecer presencia militar o inversiones sensibles sin la autorización expresa del país norteamericano.

De la misma manera, enfatizaron que el histórico entendimiento fue recibido con beneplácito por aliados internacionales y la OTAN, cuyos representantes destacaron que la medida fortalece la disuasión en el Atlántico Norte y el Ártico frente a la creciente actividad de potencias competidoras.

Destacan la capacidad diplomática

Por otro lado, destacaron que figuras políticas nacionales e internacionales resaltaron la capacidad diplomática del mandatario para asegurar el flanco norte del continente sin comprometer la soberanía del Reino de Dinamarca ni la libre determinación del pueblo groenlandés.

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Asimismo, las autoridades de la administración federal señalaron que el tratado se concretó sin representar costos adicionales para los contribuyentes estadounidenses, consolidando un paso fundamental en materia de defensa hemisférica.

En este sentido, reiteraron que el acuerdo se suma a otros hitos diplomáticos recientes de la actual gestión enfocados en garantizar la estabilidad geopolítica y el acceso estratégico a recursos clave en el hemisferio occidental.

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