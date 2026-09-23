DHS desmiente falsas narrativas sobre el tiroteo de ICE en Austin

Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) desmintió las versiones difundidas por medios de comunicación y políticos locales en relación con el tiroteo en el que un inmigrante indocumentado resultó herido durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas.

En un comunicado, el secretario de DHS, Markwayne Mullin, rechazó los señalamientos y aclaró que el individuo carece de estatus legal en el país, reiterando que ingresó de manera irregular durante la administración anterior y que contaba con una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración.

Asimismo, la autoridad federal subrayó que las operaciones de control migratorio continuarán firmemente en la ciudad sin ceder ante presiones de políticos defensores de políticas santuario.

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Recibe atención hospitalaria

Por otro lado, indicaron que el informe oficial desglosó diversos puntos controversiales, negando categóricamente que ICE intervenga en decisiones médicas hospitalarias, que el afectado poseyera un permiso de trabajo vigente o que se tratara de una detención indiscriminada, detallando en su lugar que la intervención se originó a partir de una parada vehicular selectiva orientada a cumplir con la ley federal.

Respecto a las condiciones de atención médica y reclusión, el DHS afirmó que el ciudadano extranjero recibe asistencia hospitalaria permanente incluyendo manejo del dolor y que, tras su alta temporal, fue ubicado en una cama dentro de las instalaciones del centro de detención correspondiente.

Por último, el organismo federal criticó las iniciativas promovidas por figuras políticas y alcaldías de estados santuario orientadas a instruir a la población indocumentada sobre cómo evadir a las autoridades, advirtiendo que resistirse a los arrestos constituye un delito grave que pone en riesgo tanto a los agentes federales como a la ciudadanía.

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