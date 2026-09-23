Crisis de liderazgo sacude a las Escuelas del CMS

Charlotte, NC.- La Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS) aprobó por 5 votos contra 4 la salida inmediata de la superintendente Dra. Crystal Hill, luego de una investigación interna que generó controversia dentro del distrito. La junta también publicó el informe relacionado con el proceso, mientras prepara una transición en la dirección de uno de los sistemas escolares más grandes de Carolina del Norte.

La decisión ocurrió la noche del martes 22 de septiembre y tomó por sorpresa a parte de la comunidad educativa. Durante las últimas semanas, la investigación sobre Hill había concentrado la atención de empleados, familias y autoridades locales. La junta también enfrentó cuestionamientos relacionados con su propio liderazgo y con el manejo de asuntos administrativos del distrito.

Comunicado

En un comunicado difundido después de la votación, la Junta de Educación explicó los motivos de su decisión y anunció los cambios que acompañarán la transición:

“Esta noche, la Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg votó 5 a 4 a favor de finalizar el contrato de la Dra. Crystal Hill como superintendente de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg por conveniencia, con efecto inmediato. La Junta ha determinado que una transición de liderazgo redunda en el mejor interés a largo plazo de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg. Según los términos de su contrato laboral, la Dra. Hill tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a un año de salario. La Dra. Melissa Balknight ha sido nombrada superintendente interina de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg.”

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La junta también informó un cambio en su propia conducción. Stephanie Sneed renunció a la presidencia, aunque continuará como integrante del organismo. El vicepresidente Gregory “Dee” Rankin asumirá la presidencia, mientras Elizabeth Monterrey-Duvall ocupará la vicepresidencia durante el resto del mandato de Rankin.

“En otro cambio de liderazgo, Stephanie Sneed ha renunciado a su cargo como presidenta de la Junta de Educación. Ella continuará formando parte de la Junta; el vicepresidente Gregory ‘Dee’ Rankin asumirá el cargo de presidente de la Junta, y Elizabeth Monterrey-Duvall ha sido elegida vicepresidenta por el resto del mandato del Sr. Rankin.”

El distrito reconoció la incertidumbre que los acontecimientos recientes generan entre estudiantes, trabajadores y familias. CMS cuenta con cerca de 140.000 estudiantes durante el año escolar 2026-2027.

“Reconocemos que los acontecimientos de los últimos meses han generado incertidumbre entre nuestros empleados, estudiantes y familias. Nuestra prioridad ahora es brindar estabilidad al distrito, apoyar a nuestros empleados y garantizar que nuestras escuelas mantengan su enfoque en la educación y el bienestar de cada estudiante.”

Finalmente, la junta agradeció el trabajo de Sneed y Hill y destacó los avances alcanzados durante sus respectivos períodos de liderazgo.

“La Junta agradece la labor y el liderazgo de la presidenta Sneed en la Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg y de la Dra. Hill en las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg, y reconoce los avances logrados durante sus respectivos mandatos.”

La transición ocurre al inicio del año escolar y abre una nueva etapa para CMS, que ahora tendrá a Melissa Balknight al frente de manera interina mientras la junta define los próximos pasos para el liderazgo permanente del distrito.

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