Conciertos de Alejandro Meola en NC el 8 y 9 de octubre

Charlotte, NC.- Alejandro Meola llega a Carolina del Norte en el marco del Mes de la Herencia Hispana el 8 y 9 de octubre.

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Alejandro Meola es un cantautor, guitarrista y educador argentino-americano. Radicado en el área de NYC desde 2013, fue incluído en la Best New Latinx playlist de NPR World Café y ha tocado por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica en ciudades como Los Angeles, Chicago, Londres, Paris, Madrid, Mexico y Buenos Aires.

Su nueva canción “Viejo Teléfono” es un reggae suave que le canta al barrio con anhelos de conexión, espíritu y unidad ahora disponible en plataformas digitales.

El cantautor también estará repasando temas como “LUX”, “La Inmigración”, “Tiempos Difíciles” y “Gente Rota” en una gira que lo llevará por EE.UU. de Costa a Costa:

Sep 14 Chicago, IL

Sep 15 Chicago, IL

Sep 16 Minneapolis, MN

Sep 17 Milwaukee, WI

Sep 18 Kansas City, MO

Sep 20 Denver, CO

Sep 21 Salt Lake City, UT

Sep 23 San Francisco, CA

Sep 24 Santa Cruz, CA

Sep 25 Santa Barbara, CA

Sep 26 Rancho Cucamonga, CA

Sep 27 Crestline, CA

Sep 29 Los Angeles, CA

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Sep 30 San Diego, CA

Oct 01 Glendale, AZ

Oct 03 San Antonio, TX

Oct 04 Dallas, TX

Oct 05 Houston, TX

Oct 07 Atlanta, GA

Oct 08 Greensboro, NC

Oct 09 Durham, NC

Oct 10 Washington, DC

Este nuevo sencillo continua el camino de sus lanzamientos anteriores “Electro Folk”, “VIVO” y “Sed De Nacer” donde Meola explora nuevos paisajes sonoros solo con guitarra y voz. “Ultimamente tuve la oportunidad de viajar bastante y en la ruta fui intentando resolver las canciones con menos, buscando su forma mas esencial”, dice el cantautor.

El Mes de la Herencia Hispana es una celebración anual que se realiza en Estados Unidos del 15 de Septiembre al 15 de Octubre para honrar la historia, la cultura y las valiosas contribuciones de los estadounidenses con raíces en España, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

A tomar en cuenta

219 S. Elm St, Greensboro, NC – De 5:30 a 8:30pm, entrada libre y gratuita, donación sugerida $10. Jueves 8 de Octubre concierto de Alejandro Meola en Dear Dad’s –– De 5:30 a 8:30pm, entrada libre y gratuita, donación sugerida $10.

Viernes 9 de Octubre en Sonark Farms – 5292 Sonark Ln, Hillsborough, NC. De 8 a 10pm, entrada $10. Compra tus boletos aqui

Para más detalles visita alejandromeola.com o sigue Alejandro en Instagram, Facebook y YouTube.

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