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Conciertos de Alejandro Meola en NC el 8 y 9 de octubre

ENTRETENIMIENTO
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Conciertos de Alejandro Meola en NC el 8 y 9 de octubre
Cortesía: Alejandro Meola
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Alejandro Meola llega a Carolina del Norte en el marco del Mes de la Herencia Hispana el 8 y 9 de octubre.

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Alejandro Meola es un cantautor, guitarrista y educador argentino-americano. Radicado en el área de NYC desde 2013, fue incluído en la Best New Latinx playlist de NPR World Café y ha tocado por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica en ciudades como Los Angeles, Chicago, Londres, Paris, Madrid, Mexico y Buenos Aires.

Su nueva canción “Viejo Teléfono” es un reggae suave que le canta al barrio con anhelos de conexión, espíritu y unidad ahora disponible en plataformas digitales.

El cantautor también estará repasando temas como “LUX”, “La Inmigración”, “Tiempos Difíciles” y “Gente Rota” en una gira que lo llevará por EE.UU. de Costa a Costa:

  • Sep 14  Chicago, IL
  • Sep 15  Chicago, IL
  • Sep 16  Minneapolis, MN
  • Sep 17  Milwaukee, WI
  • Sep 18  Kansas City, MO
  • Sep 20  Denver, CO
  • Sep 21  Salt Lake City, UT
  • Sep 23  San Francisco, CA
  • Sep 24  Santa Cruz, CA
  • Sep 25  Santa Barbara, CA
  • Sep 26  Rancho Cucamonga, CA
  • Sep 27  Crestline, CA
  • Sep 29  Los Angeles, CA
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  • Sep 30  San Diego, CA
  • Oct 01  Glendale, AZ
  • Oct 03  San Antonio, TX
  • Oct 04  Dallas, TX
  • Oct 05  Houston, TX
  • Oct 07  Atlanta, GA
  • Oct 08  Greensboro, NC
  • Oct 09  Durham, NC
  • Oct 10  Washington, DC

Este nuevo sencillo continua el camino de sus lanzamientos anteriores “Electro Folk”, “VIVO” y “Sed De Nacer” donde Meola explora nuevos paisajes sonoros solo con guitarra y voz. “Ultimamente tuve la oportunidad de viajar bastante y en la ruta fui intentando resolver las canciones con menos, buscando su forma mas esencial”, dice el cantautor.

El Mes de la Herencia Hispana es una celebración anual que se realiza en Estados Unidos del 15 de Septiembre al 15 de Octubre para honrar la historia, la cultura y las valiosas contribuciones de los estadounidenses con raíces en España, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

A tomar en cuenta

Para más detalles visita alejandromeola.com o sigue Alejandro en Instagram, Facebook y YouTube.

Video: Festival Latino Gastonia: Domingo 27 de septiembre

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