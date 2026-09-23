CMPD pide ayuda para dar con los responsables de balacera que mató a un niño de 4 años

Charlotte, NC.- Detectives de Charlotte-Mecklenburg buscan videos de cámaras de seguridad y cualquier información que permita identificar a los responsables del tiroteo ocurrido en Grassy Patch Lane que mató a un niño de 4 años.

A 4-year-old was killed this past Sunday after multiple homes on Grassy Patch Lane were shot into. Detectives urgently need your help. If you have any information or camera footage capturing this incident, please contact Charlotte Crime Stoppers anonymously at 704-334-1600. Your… pic.twitter.com/iAeZTDDzTm — CMPD News (@CMPD) September 22, 2026

Una balacera registrada durante la madrugada del domingo 20 de septiembre dejó muerto a Caleb Flax, de 4 años, y causó heridas a una mujer adulta en un vecindario del noroeste de Charlotte, Carolina del Norte. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) mantiene abierta una investigación por homicidio y solicita la colaboración de la comunidad.

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El tiroteo ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 900 Grassy Patch Lane. De acuerdo con la información policial, varios individuos dispararon contra distintas viviendas de la zona. Los proyectiles alcanzaron al menos cuatro casas y varios vehículos.

Caleb recibió un impacto de bala mientras se encontraba dentro de su vivienda. Los servicios de emergencia trasladaron al menor a un hospital local debido a la gravedad de sus heridas, pero falleció a las 7:18 a.m. de ese mismo domingo. Las autoridades notificaron posteriormente a su familia.

Una mujer adulta también sufrió heridas por arma de fuego durante el ataque. Los médicos la trasladaron a un centro hospitalario y, según la Policía, sus lesiones no representaban un riesgo para su vida. El reporte policial señala además que otras personas se encontraban dentro de las viviendas afectadas, incluidos niños y adolescentes, aunque únicamente Caleb y la mujer recibieron impactos de bala.

La Policía busca videos y testigos

El CMPD intensificó la búsqueda de evidencias y pidió a los residentes revisar sus cámaras de seguridad, timbres inteligentes y sistemas de vigilancia. Los detectives solicitaron especialmente revisar las grabaciones correspondientes a aproximadamente 10 minutos antes de las 3:00 a.m., con el objetivo de localizar imágenes de personas, vehículos o cualquier actividad sospechosa.

Una cámara de timbre ubicada en el sector registró sonidos de numerosos disparos durante el ataque. Las autoridades creen que más de una persona pudo participar en el tiroteo, aunque hasta el momento no han identificado públicamente a los sospechosos ni han establecido un motivo.

Cómo aportar información

Los investigadores piden a cualquier persona que tenga información comunicarse con los detectives de homicidios al 704-432-8477.

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Quienes prefieran permanecer en el anonimato pueden contactar a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 o utilizar la aplicación P3 Tips. La Policía también solicita que los residentes entreguen cualquier grabación que pueda contribuir a reconstruir lo ocurrido.

La investigación continúa abierta y cada dato podría ayudar a los detectives a identificar a los responsables del tiroteo que terminó con la vida de Caleb Flax.

Video: El uso de cámaras corporales son una herramienta importante para los oficiales del CMPD