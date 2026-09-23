Alerta en México por huracán Polo de categoría 5

Ciudad De México.— La embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta meteorológica ante la proximidad del huracán Polo, de categoría 5 que registra vientos sostenidos de 165 millas por hora (aproximadamente 265 kilómetros por hora), el cual provocará intensas precipitaciones y condiciones oceánicas extremadamente peligrosas a lo largo de la costa suroccidental del país.

En un comunicado indicaron que de acuerdo con las proyecciones oficiales, el fenómeno climático afectará la región desde el martes 22 de septiembre y hasta el jueves 24, amenazando con aproximarse al extremo sur de la península de Baja California durante el fin de semana, específicamente entre el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.

Asimismo, las autoridades advirtieron que, aun sin un impacto directo en tierra, las fuertes lluvias podrían generar inundaciones severas y deslizamientos de lodo, además de corrientes de retorno letales y olas anómalas en las zonas costeras.

Mexico: Hurricane Polo, a Category 5 storm with sustained winds of 165 miles per hour, will cause heavy rainfall and hazardous ocean conditions along the southwestern coast of Mexico from Tuesday through Thursday. Hurricane Polo is projected to approach the southern tip of the… pic.twitter.com/F4oVEp27zw — TravelGov (@TravelGov) September 22, 2026

Piden evitar paseos por la playa

De la misma manera, señalaron que ante este panorama de riesgo, la representación diplomática instó a los ciudadanos a evitar el ingreso al mar y los paseos por playas, monitorear los reportes de los servicios meteorológicos de ambos países y acatar estrictamente las directrices emitidas por los organismos de protección civil locales.

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Asimismo, se recordó que las operaciones aéreas y terrestres podrían sufrir interrupciones, por lo que se recomendó verificar el estado de vuelos y carreteras antes de emprender cualquier desplazamiento.

Por último, el comunicado recordó a los viajeros estadounidenses tener listos planes de evacuación independientes que no dependan de asistencia gubernamental y puso a disposición los números de contacto de emergencia de la embajada y consulados en territorio mexicano para la asistencia consular necesaria.

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