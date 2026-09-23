Modified date:

Alerta en México por huracán Polo de categoría 5

INTERNACIONALES
1
Alerta en México por huracán Polo de categoría 5
Foto: Cortesía X @TravelGov
Maria Gabriela Perez

Ciudad De México.— La embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta meteorológica ante la proximidad del huracán Polo, de categoría 5 que registra vientos sostenidos de 165 millas por hora (aproximadamente 265 kilómetros por hora), el cual provocará intensas precipitaciones y condiciones oceánicas extremadamente peligrosas a lo largo de la costa suroccidental del país.

En un comunicado indicaron que de acuerdo con las proyecciones oficiales, el fenómeno climático afectará la región desde el martes 22 de septiembre y hasta el jueves 24, amenazando con aproximarse al extremo sur de la península de Baja California durante el fin de semana, específicamente entre el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.

Asimismo, las autoridades advirtieron que, aun sin un impacto directo en tierra, las fuertes lluvias podrían generar inundaciones severas y deslizamientos de lodo, además de corrientes de retorno letales y olas anómalas en las zonas costeras.

Piden evitar paseos por la playa

De la misma manera, señalaron que ante este panorama de riesgo, la representación diplomática instó a los ciudadanos a evitar el ingreso al mar y los paseos por playas, monitorear los reportes de los servicios meteorológicos de ambos países y acatar estrictamente las directrices emitidas por los organismos de protección civil locales.

Ver más: México y EE.UU. lanzan operación «Águila Alta» en la frontera

Asimismo, se recordó que las operaciones aéreas y terrestres podrían sufrir interrupciones, por lo que se recomendó verificar el estado de vuelos y carreteras antes de emprender cualquier desplazamiento.

Por último, el comunicado recordó a los viajeros estadounidenses tener listos planes de evacuación independientes que no dependan de asistencia gubernamental y puso a disposición los números de contacto de emergencia de la embajada y consulados en territorio mexicano para la asistencia consular necesaria.

Vídeo: Festival Latino Gastonia: Domingo 27 de septiembre

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte