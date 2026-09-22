Charlotte, NC.- A un año del impacto de la operación Charlotte’s Web en las comunidades inmigrantes de Charlotte, organizaciones locales preparan un encuentro bilingüe para compartir experiencias, historias y aprendizajes surgidos durante los últimos 12 meses.

El próximo jueves 1 de octubre, NC Local y Charlotte Journalism Collaborative organizarán “Voces de Charlotte”, una velada que combinará periodismo, narración de historias, arte y participación comunitaria. El encuentro busca abrir un espacio para escuchar directamente a residentes que han enfrentado las consecuencias de las detenciones y otros cambios que la operación generó en la vida cotidiana de numerosas familias.

La programación incluirá sesiones de escucha comunitaria, entrevistas sobre el escenario y presentaciones artísticas. Los organizadores también reunirán testimonios de familias que todavía buscan respuestas sobre seres queridos detenidos durante el último año.

El evento dará además protagonismo a periodistas que han trabajado para investigar los acontecimientos, obtener información y exigir respuestas a las instituciones involucradas. A estas voces se sumarán integrantes de la comunidad que han desarrollado alternativas y estrategias para enfrentar las dificultades surgidas durante este período.

“Voces de Charlotte” también ofrecerá un espacio de participación para los asistentes. Allí podrán compartir qué asuntos consideran prioritarios, dónde encuentran información confiable y qué mecanismos utilizan para mantenerse comunicados e informados durante situaciones de emergencia.

La organización plantea el encuentro como una oportunidad para analizar el último año desde distintas perspectivas y fortalecer los vínculos entre residentes, medios de comunicación y organizaciones comunitarias.

Lee también: Arrestan en Texas a sospechoso de homicidio en Charlotte

La actividad se desarrollará en inglés y español, con el propósito de facilitar la participación de personas pertenecientes a distintas comunidades lingüísticas de Charlotte. Además de las actividades principales, los asistentes podrán disfrutar de aperitivos ligeros y bebidas. El lugar contará con servicio de bar, con bebidas disponibles para la compra.

El encuentro tendrá lugar el jueves 1 de octubre, de 5:30 p. m. a 8:00 p. m. La entrada será gratuita, pero los organizadores establecieron un cupo limitado y solicitaron inscripción previa para participar.

La iniciativa busca poner en el centro las experiencias de quienes atravesaron un año de incertidumbre y, al mismo tiempo, generar un espacio para escuchar las necesidades actuales de la comunidad.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles y completar su registro en Eventbrite, a través de la página oficial de “Voces de Charlotte”.

Video: ICE intensifica operativos en Charlotte