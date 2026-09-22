Trump fija postura sobre soberanía, IA y conflictos globales en la Asamblea General de la ONU

Nueva York.— Durante su intervención en la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó el compromiso histórico de su nación con la libertad y rechazó categóricamente cualquier intento de imposición burocrática internacional o esquemas regulatorios globales.

El mandatario subrayó que la soberanía nacional es innegociable, recalcando que no existe un gobierno mundial ni se tolerarán tributos de carácter supranacional.

.@POTUS: America has never been a nation that retreats from a frontier or shrinks from a challenge, no matter how great or how daunting. Freedom was not a gift that Americans won easily — and after 250 years, it is NOT one we will ever, ever surrender. pic.twitter.com/fYL6jaJK6h — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026

Con respecto, al ámbito tecnológico, el jefe de Estado anunció que el gobierno estadounidense sustituirá oficialmente el término «inteligencia artificial» por el concepto de «superinteligencia», argumentando que las etiquetas tradicionales desvirtúan su verdadera dimensión.

.@POTUS: The United States totally rejects any attempt to construct a globalist scheme of control for Artificial Intelligence — hereinafter officially be called ‘Super Intelligence.’ Whoever wins AI, WINS! We are leading now over China, and everyone else — and I’m going to keep… pic.twitter.com/mWqQBkCBjl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026

Asimismo, advirtió que la nación rechaza cualquier marco regulatorio global para el control de estas herramientas, reafirmando el liderazgo estadounidense frente a competidores estratégicos como China.

Respecto a la política económica interna y exterior, Trump destacó la reciente aprobación de amplias facultades en materia de aranceles concedidas por el Congreso, instrumentos que aseguró no dudará en utilizar para proteger los intereses de los trabajadores y la industria nacional frente a desequilibrios comerciales internacionales.

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Habló sobre Venezuela, Rusia y Ucrania

Por otro lado, el primer mandatario reiteró la urgente necesidad de frenar los enfrentamientos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual continúa cobrando miles de vidas mensuales, abogando por una resolución rápida que ponga fin a las hostilidades y detenga la escalada bélica en la región europea.

.@POTUS: We continue to seek an end to the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing tens of thousands of people per month. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress providing me with enormous new tariff… pic.twitter.com/5JdMmrYC9M — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026

De la misma manera, hizo referencia a Venezuela, en donde afirmó que «nuestras acciones en Venezuela son la prueba de que los Estados Unidos no permitirán más que las amenazas a América ganen terreno en ninguna parte del Hemisferio Occidental”

"Our actions in Venezuela are proof that the United States will no longer permit threats to America to gain a foothold anywhere in the Western Hemisphere. & if necessary, we will use our unmatched military might to secure the vital national interests of the United States." -… — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

“Si es necesario, utilizaremos nuestro incomparable poder militar para proteger los vitales intereses nacionales de los Estados Unidos”, acotó Trump.

Por último, el líder estadounidense delineó los ejes fundamentales de su doctrina diplomática, priorizando la fortaleza económica interna, el respeto irrestricto a la autodeterminación de los estados y la cooperación internacional basada en la reciprocidad y el beneficio mutuo, deslindándose de agendas multilaterales que comprometan la autonomía nacional.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad