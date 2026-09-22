Presentan en la Casa Blanca monedas conmemorativas de perros de trabajo 2027

Washington.- Representantes de la Casa de Moneda de Estados Unidos (Mint), junto con las organizaciones America’s VetDogs y la Guide Dog Foundation, llevaron a cabo la presentación oficial de los diseños para el Programa de Monedas Conmemorativas de Perros de Trabajo 2027.

En un comunicado se conoció que el evento se realizó en la Casa Blanca para destacar la labor crucial que desempeñan estos animales en áreas como la detección, el servicio militar, la terapia y la asistencia general a la sociedad.

Explicaron que las nuevas piezas numismáticas incluirán una moneda de oro de 5 dólares, una de plata de 1 dólar y una moneda revestida de medio dólar, autorizadas mediante la ley pública 118-109 con el propósito de recaudar fondos y respaldar la misión de America’s VetDogs.

Al respecto, el director de la Mint, Paul Hollis, señaló que esta colección rinde homenaje a la valentía, la inteligencia y la extraordinaria entrega de estos ejemplares y de sus entrenadores.

🐾 Honoring the dogs that serve. Yesterday at the White House, the United States Mint unveiled the designs for the 2027 Working Dogs Commemorative Coin Program, with some special four-legged guests helping mark the occasion. Learn more on our website ▶️ https://t.co/f36SHw0XEP pic.twitter.com/Ft1mBG3EBA — United States Mint (@usmint) September 22, 2026

Reconocen la diversidad de funciones de los perros de trabajo

Por su parte, John Miller, presidente y director ejecutivo de la fundación, resaltó que la iniciativa permitirá visibilizar el profundo impacto de los perros de asistencia en la recuperación de veteranos y primeros respondedores con discapacidades.

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Asimismo, recordó que la organización ofrece estos animales de servicio de manera completamente gratuita a quienes han servido al país, a pesar de que el costo de crianza y entrenamiento supera los 50.000 dólares por cada canino.

La legislación que respalda este programa reconoce la diversidad de funciones de los perros de trabajo, abarcando desde elementos K-9 de corporaciones policiales y militares hasta animales de apoyo emocional y accesibilidad. Estas emisiones buscan honrar generaciones de servicio enfocadas en la defensa nacional, la seguridad pública y el mejoramiento de la calidad de vida de innumerables ciudadanos estadounidenses.

Finalmente, las autoridades informaron que las imágenes de los diseños ya se encuentran disponibles en el portal oficial de la Casa de Moneda, mientras que las fechas exactas de comercialización serán publicadas próximamente en el calendario de productos del año 2027, operando bajo un esquema autofinanciado que no representa costos para los contribuyentes.

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