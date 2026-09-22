Operativo militar contra las Autodefensas en Colombia deja 13 abatidos

Bogotá.— El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que en una operación militar y policial desarrollada de manera conjunta por la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, las autoridades lograron neutralizar a alias «Cholo», señalado como segundo cabecilla, financiero y principal articulador de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En sus redes sociales, indicó que el balance oficial de la acción armada reportó trece integrantes del grupo criminal sacados de circulación, cifra que incluye a «Cholo», seis abatidos cuyos cuerpos no pudieron ser rescatados del área de operaciones y otros seis narcoterroristas neutralizados.

¡Golpe demoledor contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada! Orgulloso de nuestra Policía Antinarcóticos —DIRAN— y de la Fuerza Aérea Colombiana. En una operación conjunta de la Fuerza Pública fue neutralizado alias “Cholo”, segundo cabecilla, financiero y… pic.twitter.com/otKmeMBpQl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 22, 2026

Ratificó la persecución contra la guerrilla

De la misma manera, señalaron que durante el operativo, la Fuerza Pública se incautó de un poderoso arsenal que incluye diez fusiles entre ellos un Barrett calibre .50, dos lanzagranadas, pistolas, artefactos explosivos y abundante material de guerra.

Ver más: Rescatan a ocho secuestrados y abaten a cinco miembros del ELN en Colombia

En este sentido, las autoridades advirtieron que, tras el contundente debilitamiento de sus finanzas y la pérdida de su cúpula, la estructura criminal intenta amedrentar a la población civil mediante amenazas de un paro armado.

Por último, el mandatario colombiano ratificó que las operaciones de persecución continuarán sin tregua contra los mandos restantes de la organización y del Clan del Golfo, tras el llamado a paro armado convocado por la guerrilla colombiana en días pasado.

Vídeo: Estudiantes de Gaston County podrán participar en intercambio cultural con Perú y Alemania