Charlotte, NC.- Hace una semana, tras permitir 552 yardas y 59 puntos a los Bears, habría sido difícil imaginar leer la siguiente estadística: Los Carolina Panthers ya no son los últimos de la liga en defensa. Pero es cierto, subieron dos puestos el domingo, superando a los Lions y los Colts, y ahora permiten apenas 419.0 yardas y 31.0 puntos por partido.
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— Carolina Panthers (@Panthers) September 22, 2026
Por supuesto, cuando reduces el total de yardas casi a la mitad (286) la semana siguiente y solo permites un gol de campo, así es como funcionan los promedios.
Pero a pesar de la satisfacción de haber vencido a los Falcons por 34-3 y haber igualado su récord a 1-1, los Panthers son conscientes de que estas fluctuaciones tan drásticas en el rendimiento defensivo no son sostenibles. Aspiran a jugar siempre de forma similar a los Falcons, o incluso mejor, pero saben que en algún momento tendrán que estabilizarse.
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«Creo que para nosotros se trata de encontrar este nivel de consistencia, ¿verdad?», dijo el tackle defensivo Derrick Brown , moviendo sus enormes manos hacia abajo y hacia arriba para ilustrar la sensación de las últimas dos semanas. «Es como si no pudieras hacer esto cuando pierdes o te derrotan como lo hicimos el fin de semana pasado, y no puedes hacer esto cuando ganas, ¿verdad?».
«Como aprendimos el año pasado. Así que creo que es una de las cosas que tendremos en cuenta de cara al futuro.»
Los Panthers pueden sacar muchas conclusiones de este partido, empezando por la forma en que lo consiguieron.
Contra Chicago, la recuperación del balón suelto por parte de Bobby Okereke en la primera serie fue la única (y la situación solo empeoró a partir de ahí en una derrota por 59-37).
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El domingo, su intercepción fue una de las cinco pérdidas de balón provocadas, junto con la del linebacker Devin Lloyd, quien derribó a Drake London con una pérdida de yardas en un intento fallido de cuarta oportunidad.
«Nos mantuvimos concentrados porque así fue como empezamos el último partido», dijo el veterano cornerback Jaycee Horn . «Provocamos una pérdida de balón al principio, conseguimos siete puntos y a partir de ahí todo fue cuesta abajo».
Con información de Panthers.