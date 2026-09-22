«Creo que para nosotros se trata de encontrar este nivel de consistencia, ¿verdad?», dijo el tackle defensivo Derrick Brown , moviendo sus enormes manos hacia abajo y hacia arriba para ilustrar la sensación de las últimas dos semanas. «Es como si no pudieras hacer esto cuando pierdes o te derrotan como lo hicimos el fin de semana pasado, y no puedes hacer esto cuando ganas, ¿verdad?».

«Como aprendimos el año pasado. Así que creo que es una de las cosas que tendremos en cuenta de cara al futuro.»

Los Panthers pueden sacar muchas conclusiones de este partido, empezando por la forma en que lo consiguieron.

Contra Chicago, la recuperación del balón suelto por parte de Bobby Okereke en la primera serie fue la única (y la situación solo empeoró a partir de ahí en una derrota por 59-37). Lee también: Panthers revelan el detrás de escena del Draft 2026 en el nuevo episodio de “Blueprint”

El domingo, su intercepción fue una de las cinco pérdidas de balón provocadas, junto con la del linebacker Devin Lloyd, quien derribó a Drake London con una pérdida de yardas en un intento fallido de cuarta oportunidad.