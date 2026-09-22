La Casa Blanca estrena la plataforma «Trump TV»

Washington.- Como respuesta directa al conflicto generado por las restricciones impuestas a la cobertura periodística, la administración de Donald Trump inauguró su propia plataforma digital de retransmisión continua bajo el nombre de “Trump TV”.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que este servicio de streaming operará las 24 horas ofreciendo anuncios oficiales, recopilaciones de momentos históricos y actualizaciones en tiempo real de las actividades gubernamentales.

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La emisión inaugural consistió en la retransmisión del discurso pronunciado por el mandatario el 3 de julio desde el monte Rushmore.

Missed President Trump's speech at the UN? Missed the historic Greenland deal signing? Tune in to TRUMP TV at 12:05 PM EST to watch in full. 📲 https://t.co/imdxRD3HOx pic.twitter.com/spwhRyAivz — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

Medios suspenden cobertura conjunta de la Casa Blanca

Por otro lado, es de mencionar, que el lanzamiento de este canal digital coincidió con la decisión de las principales cadenas de televisión de suspender la cobertura conjunta rotativa de la Casa Blanca, adoptada en señal de solidaridad después de que el Ejecutivo prohibiera el ingreso de los equipos de prensa de CNN, MS NOW y Politico.

Launched. All the top hits, wins, + more. Streaming 24/7 on your phone or tv. 📺 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/oIPfUA0Np9 — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

La controversia escaló luego de que el mandatario ratificara el veto a los citados medios al acusarlos públicamente de difundir información sesgada y «noticias falsas» sobre su gobierno.

En respuesta, las organizaciones de comunicación afectadas interpusieron una demanda formal ante un tribunal federal para revertir la medida y restituir de inmediato las credenciales de sus profesionales.

Por último, es de destacar que el sistema tradicional de cobertura presidencial depende de un grupo coordinado de cinco cadenas televisivas que se turnan para capturar y distribuir imágenes en directo hacia el resto de los medios locales e internacionales.

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