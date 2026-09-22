Fin de semana de recreación histórica de la Batalla de Charlotte

Charlotte, NC.- El Museo de Waxhaws , ubicado en 8215 Waxhaw Hwy, Waxhaw, Carolina del Norte, organiza el evento «La Batalla de Charlotte: Recreación de la Revolución Americana y Fin de Semana de Historia Viva» el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026.

Horarios y cronograma de actividades

El evento se realiza bajo cualquier condición climática.

Sábado 26 de septiembre (10:00 AM – 4:00 PM) 09:50 AM: Apertura de puertas. 10:30 AM: Demostración de tiro con mosquetes. 11:00 AM: Demostración de artillería. 11:30 AM: Demostración de caballería. 02:00 PM: Recreación de la Batalla de Charlotte (el enfrentamiento real donde los patriotas locales resistieron a las tropas británicas de Lord Cornwallis, ganándose el apodo de un «Nido de Avispas de la Rebelión») . 04:00 PM: Cierre de puertas. Domingo 27 de septiembre (10:00 AM – 3:00 PM) 09:45 AM: Apertura de puertas. 10:00 AM: Servicio religioso de la época colonial. 10:30 AM: Demostración de tiro con mosquetes. 11:00 AM: Demostración de artillería. 11:30 AM: Demostración de caballería. 02:00 PM: Recreación de la Batalla de McIntyre’s Farm (también conocida como «La Batalla de las Abejas») . 03:00 PM: Cierre de puertas.



Las entradas generales anticipadas, que se pueden comprar hasta finales de agosto, cuestan 12 dólares. Los niños menores de 5 años entran gratis.