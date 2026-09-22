Fin de semana de recreación histórica de la Batalla de Charlotte

Charlotte, NC.- El Museo de Waxhaws , ubicado en 8215 Waxhaw Hwy, Waxhaw, Carolina del Norte, organiza el evento «La Batalla de Charlotte: Recreación de la Revolución Americana y Fin de Semana de Historia Viva» el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026.
Horarios y cronograma de actividades
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- Sábado 26 de septiembre (10:00 AM – 4:00 PM)
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- 09:50 AM: Apertura de puertas.
- 10:30 AM: Demostración de tiro con mosquetes.
- 11:00 AM: Demostración de artillería.
- 11:30 AM: Demostración de caballería.
- 02:00 PM: Recreación de la Batalla de Charlotte (el enfrentamiento real donde los patriotas locales resistieron a las tropas británicas de Lord Cornwallis, ganándose el apodo de un «Nido de Avispas de la Rebelión»).
- 04:00 PM: Cierre de puertas.
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- Domingo 27 de septiembre (10:00 AM – 3:00 PM)
- 09:45 AM: Apertura de puertas.
- 10:00 AM: Servicio religioso de la época colonial.
- 10:30 AM: Demostración de tiro con mosquetes.
- 11:00 AM: Demostración de artillería.
- 11:30 AM: Demostración de caballería.
- 02:00 PM: Recreación de la Batalla de McIntyre’s Farm (también conocida como «La Batalla de las Abejas»).
- 03:00 PM: Cierre de puertas.
- Sábado 26 de septiembre (10:00 AM – 4:00 PM)
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Las entradas generales anticipadas, que se pueden comprar hasta finales de agosto, cuestan 12 dólares. Los niños menores de 5 años entran gratis.
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Este evento especial revivirá la Revolución Americana durante la Recreación de la Batalla de Charlotte y el Fin de Semana de Historia Viva. Celebre la rica historia de nuestra región con dos días de actividades inmersivas, educación y entretenimiento para todas las edades.
¿Qué se puede experimentar?
- Campamentos del siglo XVIII: Los visitantes pueden caminar entre los campamentos militares de las fuerzas británicas y patriotas, observando cómo interactuaban los soldados y las mujeres de la época.
- Demostraciones de Historia Viva: Oficios tradicionales en vivo, cocina de campamento colonial, herrería y charlas de autores e historiadores locales.
- Entretenimiento familiar: Actividades prácticas interactivas ideales para niños y camiones de comida (food trucks) en el lugar.