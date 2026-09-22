Fallece en Luisiana un inmigrante indocumentado bajo custodia de ICE

Luisiana.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el fallecimiento de Carlos Josue Marchena-Marchena, un ciudadano costarricense de 36 años que se encontraba detenido en el Centro Correccional de Winnfield.

En un comunicado de ICE indicó que el detenido acumulaba antecedentes penales por delitos de fraude minorista, destrucción maliciosa de propiedad y cargos por agresión, perdió la vida tras sufrir una emergencia médica mientras permanecía bajo custodia federal a la espera de su deportación.

Según el informe oficial, el 18 de septiembre los custodios del centro penitenciario hallaron al recluso inconsciente, por lo que activaron de inmediato los protocolos de emergencia y maniobras de reanimación. Posteriormente, los servicios médicos de urgencia (EMS) lo trasladaron de urgencia al Centro Médico en Winn, donde el personal sanitario continuó con los esfuerzos avanzados de resucitación sin éxito, siendo declarado fallecido por un médico de guardia.

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Tenía antecedentes de fraude

Por otro lado, las autoridades migratorias detallaron que el historial del ciudadano extranjero incluía un ingreso irregular al país registrado en febrero de 2021, seguido de condenas judiciales emitidas en Michigan por fraude y daños a la propiedad, además de una orden formal de expulsión dictada por un juez de inmigración a finales del pasado mes de julio tras ser arrestado por cargos de agresión.

En este sentido, indicaron que cumpliendo con los lineamientos institucionales ante situaciones de esta naturaleza, la agencia federal notificó de inmediato al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a las oficinas internas de inspección y responsabilidad profesional, así como al consulado de Costa Rica en el país para coordinar los procedimientos correspondientes de notificación consular.

Por último, ICE reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar dentro de sus instalaciones, señalando que todos los detenidos reciben evaluaciones de salud integrales y atención médica, dental y de emergencia las 24 horas desde el momento de su ingreso, mientras las autoridades forenses mantienen abierta la investigación para determinar la causa oficial del deceso.

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