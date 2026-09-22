Charlotte, NC.- Se viene el 62.º Festival Anual en el Parque, del 25 al 27 de septiembre de 2026. El 62º Festival Anual en el Parque tendrá lugar en Freedom Park, 1900 East Boulevard.
La entrada es gratuita. Las atracciones tienen un costo.
Habrá espectáculos en varios escenarios.
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Más de 150 artistas y artesanos exhibirán y venderán sus obras.
También habrá numerosos puestos de comida, así como actividades para toda la familia.
Horario del festival
- Viernes, 25 de septiembre: de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Sábado 26 de septiembre: de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Domingo, 27 de septiembre: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Artistas
Más de 200 artistas exhibirán y venderán sus obras en diversos medios, entre ellos:
- Cuadro
- Acuarela
- Fotografía
- Técnica mixta
- Madera
- Metal
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- Vaso
- Arcilla
- Fibra y cuero
- Joyas
- Escultura
- Artesanía para vestir
- Dibujo y gráficos
Consulte la lista completa de artistas cuando se anuncie.
Comida y concesiones
Más de 40 vendedores ofrecerán comida y bebida en las distintas zonas del festival. Consulta la lista completa de vendedores de comida aquí , cuando se publique.
Entretenimiento
Aquí encontrará la lista actualizada de actuaciones.
Escenario principal
Viernes 25 de septiembre
- De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.: Bailey Marie Band