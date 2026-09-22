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62.º Festival Anual en el Parque, del 25 al 27 de septiembre

ENTRETENIMIENTO
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62.º Festival Anual en el Parque, del 25 al 27 de septiembre
Cortesía: Festival Anual en el Parque
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Se viene el 62.º Festival Anual en el Parque, del 25 al 27 de septiembre de 2026. El 62º Festival Anual en el Parque tendrá lugar en Freedom Park, 1900 East Boulevard.

La entrada es gratuita. Las atracciones tienen un costo.

Habrá espectáculos en varios escenarios.  

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Más de 150 artistas y artesanos exhibirán y venderán sus obras.

También habrá numerosos puestos de comida, así como actividades para toda la familia.

Horario del festival

  • Viernes, 25 de septiembre: de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
  • Sábado 26 de septiembre: de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Domingo, 27 de septiembre: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Artistas

Más de 200 artistas exhibirán y venderán sus obras en diversos medios, entre ellos:

  • Cuadro
  • Acuarela
  • Fotografía
  • Técnica mixta
  • Madera
  • Metal

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  • Vaso
  • Arcilla
  • Fibra y cuero
  • Joyas
  • Escultura
  • Artesanía para vestir
  • Dibujo y gráficos

Consulte la lista completa de artistas cuando se anuncie.

Comida y concesiones

Más de 40 vendedores ofrecerán comida y bebida en las distintas zonas del festival. Consulta la lista completa de vendedores de comida aquí , cuando se publique.

Entretenimiento

Aquí encontrará la lista actualizada de actuaciones.

Escenario principal

Viernes 25 de septiembre

  • De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.: Bailey Marie Band

Video: Festival “Todos Somos América”

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