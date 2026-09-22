Charlotte, NC.- Se viene el 62.º Festival Anual en el Parque, del 25 al 27 de septiembre de 2026. El 62º Festival Anual en el Parque tendrá lugar en Freedom Park, 1900 East Boulevard.

La entrada es gratuita. Las atracciones tienen un costo.

Habrá espectáculos en varios escenarios.

Lee también: Festival in the Park presenta Kings Drive Art