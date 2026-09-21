Trump recibirá al presidente de China, Xi Jinping en la Casa Blanca

Washington.- El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump recibirán al mandatario de la República Popular China, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, en la Casa Blanca para una visita oficial de Estado programada del 23 al 25 de septiembre de 2026.

En un comunicado de la Casa Blanca, señaló que este encuentro diplomático marca un hito significativo al cumplirse más de una década desde la última visita oficial del líder chino a la residencia presidencial estadounidense.

Las actividades comenzarán el miércoles 23 de septiembre, cuando el presidente reciba formalmente al dignatario extranjero a su llegada a la Base Conjunta Andrews.

Melania Trump y Peng Liyuan realizarán actividades culturales

De la misma manera, la agenda principal se desarrollará el jueves 24 de septiembre con una solemne Ceremonia de Bienvenida de Estado en los jardines de la Casa Blanca, la cual contará con la participación de 479 efectivos militares de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

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Por otro lado, señalaron que el protocolo oficial incluirá honores de ordenanza, la interpretación de los himnos nacionales a cargo de la Banda de la Infantería de Marina, discursos oficiales de ambos mandatarios y demostraciones militares especiales que concluirán con un sobrevuelo aéreo de aeronaves B-2 Spirit y cazas F-22 Raptors.

Indicaron que paralelamente, la primera dama y Peng Liyuan realizarán una visita cultural al Museo Nacional de Arte Asiático de la Institución Smithsonian.

Además, acotaron que las actividades continuarán por la noche con la celebración de una Cena de Estado oficial en el Salón Este de la Casa Blanca.

Asimismo, la agenda del viernes contempla un encuentro privado para tomar té en la Sala Roja y una visita conjunta al Archivo Nacional en Washington D.C., donde ambos jefes de Estado examinarán documentos históricos significativos sobre las relaciones bilaterales antes de la ceremonia de despedida.

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