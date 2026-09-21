Tiroteo de ICE en Austin deja un migrante venezolano herido

Austin.- Un operativo de aplicación de la ley encabezado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el FBI en Austin, Texas, derivó en un enfrentamiento armado que dejó herido de bala a un ciudadano venezolano la tarde del domingo 20 de septiembre.

#20Sep | 🇺🇸🇻🇪 Un agente de ICE disparó e hirió en la espalda a un migrante venezolano de 29 años durante una parada de tráfico en Austin, Texas. La víctima fue trasladada a un hospital y, hasta el momento, se desconoce su estado de salud. 🚨 Testigos y funcionarios locales… pic.twitter.com/U31bhwaazS — El Nacional (@ElNacionalWeb) September 20, 2026

Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado donde indicó que las autoridades federales confirmaron que el individuo había ingresado ilegalmente al país durante la administración anterior y contaba con una orden firme de expulsión, permaneciendo bajo custodia federal en condición estable a la espera de su deportación.

Homeland Security Investigations, with the assistance of the Federal Bureau of Investigation, is leading the investigation into the officer involved shooting of an illegal alien from Venezuela, who illegally entered our country under the Biden administration and had a final order… — Homeland Security (@DHSgov) September 21, 2026

Alcalde de Austin rechazó procedimiento policial

El hecho desató una enérgica reacción del alcalde de la ciudad, Kirk Watson, quien expresó en sus redes sociales su profunda indignación por el uso de la fuerza en las calles locales, cuestionando el despliegue operativo de la agencia migratoria.

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Asimismo indicó que ante la gravedad de los hechos, el jefe de policía local desplegó la Unidad de Investigación Especial y solicitó formalmente la intervención de los Rangers de Texas para garantizar una indagatoria completamente independiente y transparente.

I am very angry and extremely disappointed that a person was shot on the streets of Austin by ICE. While I’m angry and disappointed, I’m not surprised. This has happened in other cities. With the rogue nature of ICE and the chaos we’re seeing fomented by ICE, there’s no reason… https://t.co/e8ynjsIxXF — Mayor Kirk Watson (@KirkPWatson) September 20, 2026

Por otro parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado oficial defendiendo la legalidad de sus funciones y señalando que el incidente ocurrió durante el desarrollo de una diligencia orientada a hacer cumplir las órdenes de remoción vigentes contra extranjeros con estatus irregular, reiterando que estas acciones buscan priorizar la seguridad pública en el territorio estadounidense.

Por último, el congresista demócrata, Joaquin Castro en sus redes sociales intervino severamente en el debate público para criticar las tácticas de control migratorio implementadas por la administración actual, exigiendo la publicación inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales y reclamando una rendición de cuentas total sobre las circunstancias del tiroteo.

Breaking: ICE shot and injured a man in Austin, Texas, earlier today. Trump has allowed ICE to flood our streets and put our communities in harms way again and again and Governor Abbott is complicit every time. I am demanding the body camera footage and full accountability.… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) September 20, 2026

Es de mencionar, que a través de diversos medios de comunicación se conoció que tras el altercado con los agentes migratorios, decenas de personas salieron a protestar en las calles de Austin, para rechazar las acciones migratorias que están realizando, en la ciudad como en el país.

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