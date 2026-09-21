Paola Ruiz denuncia graves amenazas y corrupción tras ganar el reinado del Quindío

Bogotá.— La creadora de contenido e influencer Paola Ruiz, ganadora del certamen Miss Quindío 2025, denunció públicamente las irregularidades, el hostigamiento y las amenazas de muerte que sufrió durante el concurso departamental, situaciones que la obligaron a asistir a la final bajo estricta protección policial con cinco escoltas.

A través de una nota de prensa de MS Agency se conoció que la modelo, quien en 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer con labio leporino en desfilar en la New York Fashion Week (NYFW), señaló que el punto de quiebre ocurrió cuando un miembro del jurado le advirtió entre bambalinas que la corona «estaba comprada» y que por esa razón existían retaliaciones en su contra por parte de terceros inconformes.

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Expresó su molestia contra la organización

Ruiz expresó su profunda frustración al ver que la organización departamental minimizó los riesgos contra su integridad física a pesar de haber invertido todos sus ahorros de dos años en el sueño competitivo.

No obstante, aclaró que la cúpula nacional de Miss Universo Colombia nunca estuvo involucrada en las anomalías presentadas a nivel local.

Debido al clima constante de hostilidad, el odio generalizado y el impacto emocional de la experiencia, la joven tomó la decisión definitiva de declinar su participación en la competencia nacional, asegurando que el proceso destruyó su autoestima y le quitó las ganas de volver a pisar un escenario de reinados de belleza.

Por último, se conoció que la historia de vida de Paola Ruiz ha estado marcada por la resiliencia tras superar difíciles episodios de acoso escolar (bullying), la experiencia de la migración, la pérdida de un hermano y tratamientos médicos complejos, convirtiéndose en un referente de inclusión para comunidades estigmatizadas.

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