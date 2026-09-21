Raleigh, NC.- Los bebés nacidos en Carolina del Norte ahora serán examinados para detectar dos trastornos adicionales, además de los demás trastornos que ya detecta el Programa de Detección Neonatal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de NC (NCDHHS). Ahora se les realizarán pruebas para detectar la enfermedad de Krabbe infantil y la deficiencia de guanidinoacetato metiltransferasa (GAMT). Esto coincide con la celebración del 60.º aniversario del Programa de Detección Neonatal del estado este septiembre, durante el Mes Nacional de Concientización sobre la Detección Neonatal.

«El Programa de Detección Neonatal de Carolina del Norte ha ayudado a generaciones de familias al garantizar que los bebés reciban pruebas oportunas que pueden salvarles la vida en sus primeros días», declaró Dev Sangvai, Secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte . «Durante 60 años, este trabajo ha proporcionado a los profesionales sanitarios la información que necesitan para actuar con rapidez y que los niños tengan el mejor comienzo posible en la vida, y nos entusiasma ampliar aún más nuestro panel de pruebas de detección para salvar aún más vidas».

El cribado neonatal es fundamental para la detección y el tratamiento precoces de muchos trastornos raros, graves y tratables, antes de que aparezcan los síntomas. En Carolina del Norte nacen cerca de 120.000 bebés cada año, y anualmente, más de 250 bebés son diagnosticados con trastornos metabólicos, endocrinos, de hemoglobina y otros trastornos gracias al cribado neonatal. Diversos estudios han demostrado la importancia de la detección y el tratamiento precoces, que pueden salvar vidas en los casos más graves. Este importante servicio de salud pública brinda a los recién nacidos y a sus familias la oportunidad de obtener mejores resultados y una mayor calidad de vida.

Antes de abandonar el hospital, se recogen unas gotas de sangre del bebé mediante una punción en el talón, que se depositan en una tarjeta especial de papel de filtro y se envían al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Allí, el personal del laboratorio realiza diversas pruebas de detección para identificar problemas de salud graves que podrían desconocerse al nacer. Esta detección temprana garantiza que los bebés reciban atención médica de seguimiento y tengan un comienzo de vida más saludable.

“Durante esta importante celebración, reconocemos la labor del numeroso personal que apoya este trabajo a diario, así como la de las familias cuyas vidas se ven beneficiadas por el Programa de Detección Neonatal”, declaró el Dr. Scott Shone, Director del Laboratorio Estatal de la División de Salud Pública del NCDHHS . “La detección temprana salva vidas, y la detección neonatal sigue siendo una de nuestras herramientas más importantes para proteger la salud infantil. Este aniversario pone de relieve la dedicación de nuestros equipos y socios de salud pública, quienes trabajan incansablemente para apoyar a las familias y brindar pruebas confiables y de alta calidad a todos los recién nacidos del estado”.

El Programa de Detección Neonatal de Carolina del Norte continúa mejorando sus servicios mediante la expansión constante de su panel de afecciones. La incorporación de la deficiencia de GAMT y la enfermedad de Krabbe infantil al panel de detección neonatal del estado eleva a siete el total de nuevas afecciones añadidas en los últimos seis años. La deficiencia de GAMT es un trastorno metabólico que afecta principalmente a los músculos, el cerebro y el sistema nervioso. La enfermedad de Krabbe infantil afecta principalmente al sistema nervioso. Si no se tratan, estas afecciones pueden causar graves problemas de salud, pero la detección y el tratamiento precoces pueden mejorar los resultados de salud.

Para obtener más información sobre el Programa de Detección Neonatal del NCDHHS, visite la página web del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Carolina del Norte. Encontrará recursos adicionales sobre la detección neonatal en la página web de la División de Bienestar Infantil y Familiar del NCDHHS. Para obtener más información sobre el trabajo diario del programa, visite la página web de los Laboratorios de Detección Neonatal .

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