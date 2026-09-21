Marco Rubio abre la semana de la ONU tocando la campana en la Bolsa de NY

Nueva York.— El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue el encargado de tocar la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) la mañana del lunes 21 de septiembre, marcando el inicio oficial de las actividades vinculadas a la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en territorio neoyorquino.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, el jefe de la diplomacia estadounidense expresó su honor por presidir el tradicional acto bursátil y destacó los lineamientos centrales de la actual administración gubernamental.

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Rubio afirmó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la política exterior e interna se enfoca en anteponer los intereses de los trabajadores y las empresas nacionales.

Honored to ring the opening bell at the @NYSE today. Under President Trump, we're putting American workers and businesses first — forging trade deals, securing supply chains, and unleashing our economy. This is how we deliver real prosperity for every American. pic.twitter.com/RiLoqGPMCD — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 21, 2026

Buscan impulsar la prosperidad en EE.UU.

De la misma manera, el funcionario enfatizó que la gestión económica actual se orienta a forjar acuerdos comerciales estratégicos, asegurar las cadenas de suministro globales y liberar el potencial de la economía estadounidense, pilares que consideró fundamentales para consolidar un crecimiento financiero sostenido.

Por otro, el titular del Departamento de Estado remarcó que estas acciones gubernamentales están diseñadas específicamente para impulsar una prosperidad real y directa para todos los ciudadanos estadounidenses, vinculando la fortaleza económica interna con la proyección internacional del país en la cumbre diplomática global.

Por último, expertos políticos indicaron que la presencia del secretario en el recinto financiero neoyorquino simboliza el punto de partida para una intensa agenda de compromisos diplomáticos internacionales que congregarán a líderes mundiales en la sede principal de la organización multilateral durante los próximos días.

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