Charlotte, NC.- El dúo musical Julio y Rafa realizó el lanzamiento oficial de “Dame Más”, su primer sencillo de autoría propia, una propuesta de merengue tropical urbano que marca una nueva etapa en la trayectoria de estos artistas venezolanos radicados en Charlotte.

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El tema surge como respuesta a una petición recurrente de sus seguidores, quienes durante sus presentaciones les pedían una canción propia. Con “Dame Más”, Julio y Rafa dejan atrás la etapa centrada exclusivamente en los covers para presentar una propuesta musical que busca mantener la energía que los caracteriza sobre el escenario.

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“Esto es un paso adelante al proyecto. Ya no somos un dúo que hace covers de otros artistas”, expresó Julio sobre el lanzamiento. Por su parte, Rafa destacó que el nuevo sencillo representa una oportunidad para demostrar sus capacidades artísticas y responder a quienes han acompañado su trayectoria.

La producción musical cuenta con el respaldo del reconocido productor venezolano Luis Rodríguez, conocido artísticamente como El Way Rodríguez, quien trabajó junto al dúo en esta propuesta musical.

“Nos dicen: “Nos gusta cómo cantan, pero queremos algo de ustedes”. Por eso este resultado. Es para todo el público de Charlotte que nos apoyan, hecho en la Ciudad Reina y con calidad de exportación”, señaló Rafa.

Con una propuesta que combina español e inglés, “Dame Más” busca también acercarse al público anglo que disfruta de los ritmos tropicales y brindar una muestra del talento latino que se desarrolla en Charlotte.

El lanzamiento oficial se realizó el 19 de septiembre, durante una presentación en el marco del Mes de la Herencia Hispana. El sencillo ya está disponible en las principales plataformas digitales y viene acompañado de un breve video que promete dejar al público con ganas de conocer más de esta nueva propuesta musical.

Durante esta temporada, Julio y Rafa continuarán presentándose en festivales, fiestas privadas y eventos empresariales, llevando su música a diferentes escenarios de la comunidad.

Para los artistas, esta nueva etapa también representa una manera de continuar aportando a Estados Unidos desde la cultura, la música y el talento latino.

“Dame Más” está disponible en Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer y YouTube Music, entre otras plataformas digitales.

Sobre Julio y Rafa

Rafa es venezolano y creció en una familia donde la música era parte fundamental de las reuniones. A lo largo de su trayectoria fundó diferentes bandas de rock y pop, entre ellas Trabuco y Ueepaa, experiencias que le permitieron desarrollar conocimientos en producción y dirección musical para agrupaciones en vivo. También es admirador del folclore venezolano, disfruta tocar el cuatro y mantiene una estrecha relación con la música.

Julio cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la música, la producción y la dirección artística. Durante 26 años formó parte del Orfeón Nueva Esparta, reconocido como el segundo coro más antiguos de Venezuela y Patrimonio Cultural de la Nación. Fundó Contraseña TM, proyecto del cual se desempeñó como productor y director musical durante 12 años. Participó en la producción y grabación de los temas promocionales “Sé que me amas” (2012) y “Tranquila” (2013), bajo la producción musical de Jhon Paul “El Increíble”. Ambos trabajos fueron difundidos en Venezuela y formaron parte del desarrollo artístico de la agrupación.

Información y contacto

Instagram: @julioyrafamusic

YouTube: JR Productions Music

Sitio web: JR Productions Live

Video: Julio y Rafa El dueto que representará la cultura hispana en la NBA6