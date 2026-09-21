Modified date:

Grandes cadenas de televisión suspenden cobertura conjunta tras veto en la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS
2
Grandes cadenas de televisión suspenden cobertura conjunta tras veto
Maria Gabriela Perez

Washington.- Las principales cadenas televisivas de los Estados Unidos comprendidas por ABC, CBS, Fox News y NBC, tomaron la determinación de suspender la cobertura mancomunada de los eventos del presidente Donald Trump, en una medida de solidaridad adoptada este lunes luego de que la Casa Blanca bloqueara el ingreso de CNN, MS NOW y Politico a las instalaciones oficiales.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que la controversia escaló tras la decisión oficial anunciada la semana previa, la cual fue ratificada por el mandatario mediante su plataforma digital, donde desestimó las acusaciones de vulneración a la libertad de prensa y argumentó que las restricciones se dirigen exclusivamente contra la difusión de noticias falsas que, a su juicio, afectan al país.

En este sentido indicaron que como respuesta directa a la prohibición, los tres medios de comunicación afectados interpusieron una demanda formal ante un tribunal federal en Washington D.C., argumentando una flagrante violación a la Primera Enmienda.

Ver más: La Casa Blanca detalla el histórico acuerdo petrolero con Venezuela

Vance respaldó la medida de Trump

Por otro lado se conoció que los demandantes solicitaron una orden de emergencia judicial para restablecer de inmediato las credenciales de sus periodistas mientras avanza el litigio constitucional.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, respaldó la medida gubernamental al señalar que la administración no busca censurar a la prensa, sino retirar privilegios de acceso especial a plataformas informativas que, según su postura, generan porcentajes abrumadores de coberturas adversas y actúan bajo motivaciones partidistas.

El funcionario federal enfatizó que los medios excluidos mantienen la libertad de reportar y obtener información pública por vías alternativas, aunque ratificó que la Casa Blanca no facilitará espacios de cobertura preferencial a organizaciones que califica como propaganda, marcando un nuevo episodio de tensión política con los medios.

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte