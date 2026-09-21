Washington.- Las principales cadenas televisivas de los Estados Unidos comprendidas por ABC, CBS, Fox News y NBC, tomaron la determinación de suspender la cobertura mancomunada de los eventos del presidente Donald Trump, en una medida de solidaridad adoptada este lunes luego de que la Casa Blanca bloqueara el ingreso de CNN, MS NOW y Politico a las instalaciones oficiales.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que la controversia escaló tras la decisión oficial anunciada la semana previa, la cual fue ratificada por el mandatario mediante su plataforma digital, donde desestimó las acusaciones de vulneración a la libertad de prensa y argumentó que las restricciones se dirigen exclusivamente contra la difusión de noticias falsas que, a su juicio, afectan al país.

Breaking News: Major TV networks — ABC, CBS, Fox News and NBC — agreed to suspend their pooled coverage of President Trump after the White House blocked CNN from its duties. https://t.co/pyHbL9VwwD — The New York Times (@nytimes) September 21, 2026

En este sentido indicaron que como respuesta directa a la prohibición, los tres medios de comunicación afectados interpusieron una demanda formal ante un tribunal federal en Washington D.C., argumentando una flagrante violación a la Primera Enmienda.

The primary White House TV pool is made up of 5 networks: CBS, NBC, ABC, CNN, and FOX. We take turns covering POTUS for pooled events and trips, and then share footage with the other 4 plus other outlets. Today there is no tv pool, so Trump won’t have a crew with him at UNGA. pic.twitter.com/3l93eSlu5y — Weijia Jiang (@weijia) September 21, 2026

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Vance respaldó la medida de Trump

Por otro lado se conoció que los demandantes solicitaron una orden de emergencia judicial para restablecer de inmediato las credenciales de sus periodistas mientras avanza el litigio constitucional.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, respaldó la medida gubernamental al señalar que la administración no busca censurar a la prensa, sino retirar privilegios de acceso especial a plataformas informativas que, según su postura, generan porcentajes abrumadores de coberturas adversas y actúan bajo motivaciones partidistas.

.@VP: "They can still report on the Trump White House. They can still get the public reports. They can still, of course, talk to people in the Administration and outside the Administration. What @POTUS said is we're not going to give you special access inside the White House." https://t.co/ilCnbRPR1O pic.twitter.com/3MA3OLeSIr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2026

El funcionario federal enfatizó que los medios excluidos mantienen la libertad de reportar y obtener información pública por vías alternativas, aunque ratificó que la Casa Blanca no facilitará espacios de cobertura preferencial a organizaciones que califica como propaganda, marcando un nuevo episodio de tensión política con los medios.