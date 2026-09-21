Cinco acusados por fraude de visas H-2A y tráfico de indocumentados en EE.UU.

Atlanta.- Un operativo respaldado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y diversas agencias federales derivó en la acusación formal de cinco personas por su participación en una red de fraude y tráfico de personas.

Así se conoció en un comunicado, en donde indicó que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Georgia informó que los implicados explotaron el programa de visados para trabajadores temporales con el fin de ingresar y retener ilegalmente a extranjeros en el país.

De acuerdo con los documentos judiciales, los acusados fueron identificados como Martha Aquino, Evangelina Aquino De Galvan, Julio Cervantes, Marco Cervantes y Juan Felipe Romero-Lopez.

La investigación detalla que los involucrados mintieron sobre las ubicaciones de trabajo y residencia de los empleados, además de exigir pagos ilegales adelantados, confiscar documentos de identidad como pasaportes y recurrir a amenazas o actos de violencia para obligarlos a permanecer laborando.

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Implicados detenidos

Por otro lado, detallaron que el esquema ilícito también contemplaba la facilitación de la estancia irregular una vez vencidas las visas, ofreciendo traslados a cambio de remuneraciones adicionales.

Asimismo, destacaron que los implicados ya fueron arrestados, uno permanece prófugo y el quinto se encuentra detenido por cargos previos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego.

Explicaron que los cargos presentados contra los involucrados incluyen conspiración para cometer fraude de visas, fraude de visas y estímulo a la entrada ilegal de extranjeros con fines de lucro. Dependiendo del grado de participación de cada acusado, las penas máximas estipuladas por la ley federal van desde los cinco hasta los quince años de prisión de ser hallados culpables en un tribunal.

Las autoridades destacaron que la investigación fue dirigida de manera conjunta por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Departamento de Trabajo y la Oficina de Investigación de Georgia, recordando que los señalados mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

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