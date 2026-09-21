Charlotte, NC.- Únase al Charlotte FC el sábado 26 de septiembre para la Noche Por La Cultura y celebre la cultura, la comunidad y el equipo The Crown. Los primeros aficionados en llegar recibirán un obsequio de edición limitada presentado por Compare Foods. Charlotte FC vs Chicago Fire el 26 de septiembre ¡Lo que debe saber! Charlotte FC se enfrenta a Chicago Fire el sábado 26 de septiembre en el Bank Of America Stadium a las 8:30 p.m. Para mirar desde casa

Inicio: 7:30 p.m.

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Puede escuchar:

Radio: WFNZ 92.7 FM (ING); 106.1 FM (WOLS) (ESP)

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