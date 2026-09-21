Charlotte, NC.- Durante tres días, el cielo de Statesville, Carolina del Norte, se convertirá en el escenario principal del Carolina BalloonFest, uno de los eventos de otoño que reúne a decenas de globos aerostáticos y miles de visitantes. La edición número 51 se desarrollará del 16 al 18 de octubre de 2026, con actividades para toda la familia y exhibiciones que combinarán vuelos, luces y entretenimiento.

El festival reunirá más de 50 globos de aire caliente que participarán en competencias matutinas y ascensiones masivas. Uno de los momentos más esperados llegará cuando varios pilotos preparen sus globos para despegar simultáneamente, creando una imagen característica del evento mientras las aeronaves toman altura sobre el paisaje del norte de Carolina.

La programación también contempla una experiencia nocturna. Durante la Noche de los Globos, los quemadores iluminarán las envolturas de colores después del atardecer, mientras los asistentes observan cómo los globos se transforman en grandes estructuras luminosas. El sábado por la noche, además, un espectáculo de drones complementará las actividades.

Las condiciones meteorológicas tendrán un papel determinante durante el festival. Los organizadores ajustarán o suspenderán las actividades relacionadas con los globos cuando el clima no ofrezca condiciones seguras para los pilotos y participantes. Por esta razón, el público deberá considerar que los horarios de los vuelos pueden cambiar y que ningún lanzamiento cuenta con garantía.

Más allá de los globos, Carolina BalloonFest ofrecerá entretenimiento en vivo, propuestas gastronómicas, un Artisan Village, una zona infantil y un jardín de vinos. Estas actividades permitirán que los visitantes disfruten de la jornada mientras esperan las diferentes exhibiciones aéreas.

El festival funciona bajo la organización de una entidad sin fines de lucro que, de acuerdo con la información del evento, ha destinado más de un millón de dólares a la comunidad de la zona a través de los años.

Quienes planeen asistir también deberán considerar la afluencia de público. Los períodos de mayor actividad pueden generar tráfico intenso, filas en los espacios gastronómicos y concentraciones importantes de visitantes. Llegar con anticipación puede facilitar el acceso y permitir disfrutar con mayor tranquilidad de las diferentes propuestas.

Carolina BalloonFest tendrá como sede el 260 Hangar Drive, en Statesville. El viernes 16 de octubre funcionará de 3:00 p. m. a 8:30 p. m.; el sábado 17, de 6:30 a. m. a 8:30 p. m.; y el domingo 18, de 6:30 a. m. a 6:00 p. m.

Para quienes buscan una experiencia otoñal diferente, el festival propone una actividad sencilla pero llamativa: mirar hacia el cielo y observar cómo decenas de globos toman protagonismo sobre Carolina del Norte.

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