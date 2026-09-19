Charlotte, NC.- Nuevas reglas de Medicaid modificarán a partir del 1 de octubre de 2026 las condiciones de cobertura para determinados inmigrantes en Carolina del Norte. El estado también implementará nuevos requisitos para algunos adultos de entre 19 y 64 años desde enero de 2027. Las autoridades de North Carolina Department of Health and Human Services recomiendan a los beneficiarios revisar su situación y responder oportunamente cualquier comunicación del Departamento de Servicios Sociales (DSS).

Según NC Medicaid, desde el 1 de octubre muchos residentes que no cuentan con ciudadanía estadounidense podrían perder su cobertura. Sin embargo, algunas personas conservarán la posibilidad de acceder al programa si cumplen los requisitos de ingresos, edad y residencia, además de contar con determinados estatus migratorios.

Entre quienes podrán mantener o solicitar Medicaid figuran los residentes permanentes legales con una tarjeta de residencia, aunque la mayoría debe cumplir un período de espera de cinco años. También califican ciertos menores de 19 años con residencia legal, personas embarazadas o que dieron a luz durante los últimos 12 meses, participantes cubanos o haitianos y ciudadanos de Micronesia, las Islas Marshall y Palaos que viven legalmente en Estados Unidos.

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Las personas que reciban Medicaid deben verificar que su DSS local tenga su dirección y número telefónico actualizados. También deben responder rápidamente cualquier carta oficial y contar con una cuenta mejorada de ePASS para enviar documentos cuando el programa los solicite.

Otro cambio comenzará el 1 de enero de 2027 para la mayoría de los adultos de 19 a 64 años que reciben Medicaid mediante la expansión y no tienen una discapacidad. Estas personas deberán trabajar, estudiar, realizar actividades de voluntariado u otras actividades aprobadas durante 80 horas al mes, o alcanzar ingresos de al menos 580 dólares mensuales por hogar para cumplir con el requisito.

La normativa contempla excepciones. Entre ellas aparecen padres, tutores o cuidadores de niños menores de 14 años, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o que estuvieron embarazadas durante los 12 meses anteriores, además de otras categorías.

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A partir de 2027, la mayoría de los adultos de 19 a 64 años también deberá renovar Medicaid cada seis meses, en lugar de una vez al año. Los beneficiarios deberán conservar comprobantes de empleo, ingresos, estudios o voluntariado para responder a posibles solicitudes del DSS.

NC Medicaid recomienda revisar las nuevas reglas antes de que entren en vigor y consultar al DSS local ante cualquier duda sobre la elegibilidad. Las personas que reciban una notificación de pérdida de cobertura también podrán conocer en esa comunicación las razones de la decisión y el procedimiento para presentar una apelación.

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