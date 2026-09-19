Investigación de un tiroteo fatal en el que participó un agente de policía del CMPD

Charlotte, NC.- El viernes 18 de septiembre, aproximadamente a las 2:26 p.m., agentes de Metro Division del CMPD respondieron a una llamada al 911 por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle LaSalle.

CMPD will provide an update on the Officer-Involved Shooting in the Metro Division at the Law Enforcement Center: 601 East Trade Street, and not the incident location. Media should arrive and setup by 5:15 for a briefing at 5:30 p.m. — CMPD News (@CMPD) September 18, 2026

La información preliminar indica que los agentes observaron cerca a un grupo de personas, ajenas a la llamada de emergencia original, que parecían estar involucradas en una transacción delictiva. Al percatarse de la presencia policial, una de ellas huyó a pie. Los agentes iniciaron una breve persecución a pie y le ordenaron repetidamente que se detuviera.

Durante la persecución, el individuo sacó un arma de fuego. Al percibir una amenaza mortal inminente, un agente disparó su arma reglamentaria, hiriendo al sospechoso.

Los agentes comenzaron a prestarle primeros auxilios de inmediato antes de que llegara el servicio de ambulancias y trasladaran al sospechoso a un hospital local, donde fue declarado fallecido.

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Ningún agente resultó herido durante este incidente. Se recuperó un arma de fuego en el lugar de los hechos.

Representantes del Comando de Operaciones y de la Unidad de Homicidios del CMPD acudieron al lugar de los hechos. El equipo de Investigación de la Escena del Crimen del CMPD se presentó para procesar la escena y recolectar evidencia física.

La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI, por sus siglas en inglés) es el organismo principal encargado de la investigación en este caso.

Como es procedimiento habitual en cualquier tiroteo en el que participe un agente, la Oficina de Asuntos Internos del CMPD llevará a cabo una investigación paralela pero independiente. El agente implicado ha sido suspendido de sus funciones con goce de sueldo en espera del resultado de la investigación, según el protocolo estándar.

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La investigación de este caso está en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD la irá publicando a medida que se disponga de más información. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame a la SBI al 919-662-4500. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte los informes: 20260918-1442-02 y 20260918-1426-03.

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