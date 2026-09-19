Hombre acusado de fraude de naturalización

Charlotte, NC.- Un gran jurado federal en Charlotte presentó una acusación formal contra Sha Bahadur Ghaley, de 42 años de edad, ciudadano naturalizado de Bután, por fraude de naturalización, anunció Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.

“Para la mayoría de las personas, es un día de orgullo cuando se convierten en ciudadanos naturales de este gran país”, declaró el fiscal federal Russ Ferguson. “Quienes cometen fraude para obtener la ciudadanía estadounidense de forma ilícita le arrebatan esa oportunidad a otra persona. Eso es un delito federal y los haremos responsables de sus actos”.

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“El fraude en la naturalización amenaza la integridad de nuestro sistema de inmigración y la confianza depositada en quienes buscan la ciudadanía estadounidense de forma legal”, declaró LaDeon Francis, director de la oficina de Atlanta de Operaciones de Control y Deportación (ERO). “Mediante iniciativas como la Operación Refugio Falso, ERO seguirá colaborando con nuestros socios federales para identificar el fraude, apoyar los procesos penales y defender el estado de derecho”.

Delitos cometidos

Según las acusaciones de la acusación formal, entre 2010 y 2014, Ghaley cometió delitos sexuales contra un menor en Charlotte. Posteriormente, se declaró culpable de tres cargos de abuso sexual infantil como consecuencia de esos actos. La acusación formal alega que, tras cometer dichos delitos, Ghaley obtuvo la ciudadanía estadounidense de forma fraudulenta al mentir durante el proceso de naturalización sobre haber cometido un delito por el que no había sido arrestado (en ese momento) y al no admitir que, antes de solicitar la ciudadanía, había cometido actos sexuales con un menor a sabiendas.

Según la acusación, el 4 de diciembre de 2017, Ghaley presentó una solicitud de naturalización ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Ghaley firmó el formulario bajo pena de perjurio y certificó que sus respuestas eran verdaderas y correctas. El 10 de enero de 2018, Ghaley se presentó en la oficina del USCIS en Charlotte para una entrevista de naturalización. Durante la entrevista, Ghaley juró bajo juramento que sus respuestas en la solicitud de naturalización eran verdaderas y que nunca había cometido un delito por el que no hubiera sido arrestado. Posteriormente, a Ghaley se le otorgó la ciudadanía estadounidense en julio de 2018.

En febrero de 2024, Ghaley se declaró culpable ante un tribunal estatal de tres cargos de abuso sexual infantil. Como consecuencia de dicha condena, fue sentenciado a cumplir entre 32 y 58 meses de prisión y se le ordenó registrarse como delincuente sexual durante 30 años. Las autoridades de inmigración no tuvieron conocimiento de sus actos delictivos hasta después de que completara el proceso de naturalización.

Ghaley se encuentra actualmente bajo custodia estatal y deberá comparecer ante un tribunal federal en Charlotte. La pena máxima por fraude de naturalización es de 10 años de prisión.

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Los cargos que figuran en la acusación son alegaciones, y el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.

Al hacer el anuncio de hoy, el fiscal federal Ferguson agradeció a la División de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. por su investigación del caso y reconoció la labor de la Operación False Haven , que condujo a los cargos contra Ghaley. False Haven es una iniciativa permanente de la ERO diseñada específicamente para identificar a las personas que obtuvieron la ciudadanía estadounidense de forma fraudulenta.

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El fiscal adjunto Kenneth Smith, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte, está a cargo del procesamiento.

Acciones de desnaturalización civil

La Fiscalía de los Estados Unidos también presentó demandas civiles de revocación de la ciudadanía contra tres personas por violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad y naturalizarse ilegalmente y de forma fraudulenta como ciudadanos estadounidenses. Las demandas civiles se presentaron entre junio y agosto de 2026.

Las alegaciones formuladas en las denuncias son meras acusaciones, y no se ha determinado ninguna responsabilidad.

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