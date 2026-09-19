Charlotte, NC.- La comunidad hispana de Charlotte tendrá una cita en el Concejo Municipal de la ciudad con motivo de la proclamación del Mes de la Herencia Hispana. La actividad que se realizará el lunes 28 de septiembre de 2026 busca reunir a residentes, organizaciones y representantes comunitarios para destacar la diversidad y las contribuciones de la población hispana en Charlotte.

La convocatoria invita a la comunidad a participar de manera colectiva y acompañar la ceremonia junto a sus líderes electos. Los organizadores destacan la importancia de la presencia de los residentes hispanos como una oportunidad para visibilizar la diversidad cultural y el aporte de esta comunidad a la ciudad.

El encuentro tendrá una agenda definida desde las primeras horas de la tarde. La organización solicitó a los asistentes llegar con anticipación debido a que la fotografía grupal comenzará exactamente a las 5:00 p. m. Los participantes tendrán la oportunidad de reunirse antes de la ceremonia y formar parte de la imagen colectiva que acompañará la jornada.

Lee también: Celebra el Mes de la Herencia Latina en La Fiesta del Pueblo el 20 de septiembre

La ceremonia de proclamación del lunes 28 de septiembre comenzará a las 5:30 p. m. y contará con la participación del Concejo Municipal de Charlotte. Durante la actividad, los asistentes podrán acompañar el reconocimiento oficial relacionado con el Mes de la Herencia Hispana.

La celebración representa además un espacio para reunir a personas de diferentes países y orígenes latinoamericanos que forman parte de la población de Charlotte. La comunidad hispana de la ciudad reúne distintas nacionalidades, culturas, tradiciones y experiencias migratorias, elementos que contribuyen a la diversidad social y cultural de la región.

Los organizadores también extendieron la invitación a compartir un momento de convivencia después de la ceremonia. La jornada continuará con bebidas entre los participantes, en un espacio pensado para facilitar el encuentro y fortalecer los vínculos entre residentes y organizaciones de la comunidad.

Las personas interesadas en asistir deben registrarse previamente a través del sitio habilitado por los organizadores. La información para completar el registro se encuentra disponible mediante el enlace publicado en el perfil de la convocatoria y en bit.ly/clcc-events.

Lee también: Mercado de la Herencia Hispana de Comunidad CLT y Gatito Night Market

La actividad forma parte de las iniciativas que durante el Mes de la Herencia Hispana buscan reconocer la historia, las culturas y las contribuciones de las comunidades de origen hispano y latino.

Los organizadores esperan una participación amplia y convocan a los residentes a acudir con tiempo para cumplir con el horario establecido. La fotografía grupal comenzará a las 5:00 p. m., mientras que la ceremonia tendrá inicio a las 5:30 p. m.

Para quienes deseen acompañar la proclamación, la invitación plantea una jornada de participación comunitaria, reconocimiento cultural y encuentro entre residentes de Charlotte.

Video: EN EL MES DE LA HERENCIA HISPANA