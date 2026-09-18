Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación por homicidio de un bebé de 7 meses en Steele Creek Division. El jueves 17 de septiembre, los detectives obtuvieron una orden de arresto por asesinato contra la sospechosa.

Homicide Investigation in the Steele Creek Division. See full release: https://t.co/IeMdkHQ15O pic.twitter.com/sFuFqAF3nc — CMPD News (@CMPD) September 17, 2026

El caso

El jueves 10 de septiembre, los detectives de la Unidad de Delitos contra Menores (CAC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) fueron contactados por el Departamento de Servicios Sociales en relación con un niño de siete meses, Julien Malik Grayson, que llegó a un hospital con lesiones que ponían en peligro su vida.

Los detectives acudieron al hospital e iniciaron una investigación. Gracias a su labor, identificaron a Shidae Monique Sellers, de 28 años, como sospechosa. Sellers fue arrestada y trasladada al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para ser interrogada.

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Al concluir esta entrevista, Sellers fue puesto bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg y acusado de abuso infantil con resultado de lesiones corporales graves.

El martes 15 de septiembre, detectives de la Unidad de Homicidios y personal de Investigación de la Escena del Crimen (CSS, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar para llevar a cabo una investigación y recoger pruebas físicas, ya que no se esperaba que la víctima sobreviviera a sus heridas.

El miércoles 16 de septiembre, el bebé falleció en el hospital.

El jueves 17 de septiembre, los detectives obtuvieron una orden de arresto por asesinato contra Sellers. La orden se ejecutó mientras ella permanecía detenida en la oficina del sheriff del condado Mecklenburg.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su fallecimiento y de la detención relacionada con el mismo.

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La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Cahill es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260910-0659-01.

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