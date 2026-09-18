ICE deportó indocumentados con antecedentes penales graves

Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos informó sobre una nueva serie de expulsiones de inmigrantes indocumentados llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado, explicó que las acciones operativas se centraron en individuos que contaban con condenas definitivas por delitos de alta peligrosidad, incluyendo homicidio, abusos a menores, robos agravados y conducción bajo los efectos del alcohol, reafirmando el compromiso institucional de priorizar la seguridad pública.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, subrayó que cada deportación ejecutada contribuye a salvaguardar a la ciudadanía estadounidense y responde directamente al mandato presidencial enfocado en la aplicación estricta de las leyes migratorias.

Ver más: María Elvira Salazar exige protección para 500 mil venezolanos

Representaban una amenaza para EE.UU.

Asimismo, las autoridades destacaron que estas acciones buscan remover del territorio nacional a infractores reincidentes que representan una amenaza directa para las comunidades locales.

El informe oficial detalló casos específicos, como el del ciudadano salvadoreño Jose Noel Avelar-Velasquez, quien fue retornado a su país tras acumular condenas por homicidio en segundo grado y robo con arma peligrosa en el estado de Nueva York.

Asimismo, se consignó la expulsión del mexicano Jacinto Gonzalez-Perez, procesado judicialmente por conducción imprudente con resultado de muerte en Colorado, tras haber ingresado originalmente al país años atrás.

La lista de deportados también incluye perfiles con antecedentes de reingresos ilegales múltiples a pesar de contar con órdenes de expulsión previas. Entre ellos figura Edan Yoel Gomez-Rodriguez, de nacionalidad hondureña, condenado por comportamiento indecente con menores, y el salvadoreño Armando Vladimir Salgado, quien acumuló múltiples reingresos ilegales y condenas por delitos de robo y manejo en estado de ebriedad.

Por último, el registro gubernamental incluyó la repatriación de Mary Angelica Landeros-Quen, originaria de México, quien fue removida tras recibir una condena por robo a mano armada en Florida.

Vídeo: Corte Federal bloquea pausa de visas de inmigrante