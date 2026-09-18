EE.UU. sanciona al sector minero y al complejo militar de Cuba

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer una nueva ronda de sanciones punitivas dirigidas de manera directa contra las estructuras financieras y operativas del régimen cubano.

En un comunicado, indicó que la medida busca cercar las principales fuentes de riqueza que sostienen a la cúpula gobernante, la cual ha sido señalada de desviar los recursos nacionales en beneficio exclusivo de una élite privilegiada.

De acuerdo con el anuncio oficial emitido por el secretario de Estado, Marco Rubio, la decisión se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14404 firmada por la administración de Donald Trump.

Communist Cuba is a corrupt failed state and a persistent threat to U.S. national security, sitting less than 100 miles from American shores. While ordinary Cubans endure blackouts, food shortages, and brutality, regime elites continue to hoard the island’s resources for… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 17, 2026

Dicha normativa faculta al gobierno norteamericano para castigar a los responsables de la represión política en la isla y a quienes pongan en riesgo la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.

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11 actores sancionados

Por otro lado, detallaron que en esta oportunidad, el paquete restrictivo alcanza a un total de once actores considerados estratégicos para el sostenimiento del aparato estatal. La lista incluye cuatro compañías estatales de níquel, cuatro corporaciones castrenses de investigación armamentística y tres altos oficiales de las fuerzas armadas que encabezan dichas operaciones.

El jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó que la administración continuará cerrando el margen de maniobra económica a las autoridades de La Habana.

Asimismo, criticó que mientras la cúpula acumula beneficios, la población civil enfrenta graves carencias en servicios públicos, alimentación y estabilidad económica.

Por último, el Departamento de Estado ratificó que estas acciones se alinean con directrices de seguridad orientadas a fomentar los derechos humanos y respaldar una transición democrática que devuelva el control del futuro cubano a sus ciudadanos.

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