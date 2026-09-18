Destacan el profundo vínculo de las familias hispanas con sus mascotas

Kanab.- En el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, la organización nacional sin fines de lucro Best Friends Animal Society dio a conocer los resultados de un estudio enfocado en analizar la relación entre las comunidades latinas y sus animales de compañía.

En un comunicado, destacaron que la investigación revela un dato significativo sobre la evolución de este afecto en el entorno doméstico de los Estados Unidos.

Detallaron que el hallazgo principal del análisis indica que las familias hispanas con mayor apego a su cultura e identidad tradicional son las que con mayor frecuencia consideran a sus mascotas como miembros plenos del núcleo familiar.

En este sentido, destacaron que este grupo supera en indicadores de integración afectiva a otros sectores demográficos estudiados dentro de la misma población multicultural.

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Habilitarán nuevas jornadas

Por otro lado, la encuesta destaca que la relación ha experimentado una transformación generacional notable en la forma de convivir. Mientras que los antepasados solían mantener a los animales en espacios exteriores o como guardianes del hogar, las generaciones actuales comparten la cama, celebran sus cumpleaños, los llevan de viaje y los integran en decisiones clave del estilo de vida familiar.

En este sentido, señalaron que para honrar esta conexión emocional durante todo septiembre, la organización promotora del modelo No-Kill —que busca erradicar el sacrificio de perros y gatos sanos en albergues— anunció la eliminación de tarifas de adopción en sus centros.

Asimismo, se habilitarán jornadas de puertas abiertas y eventos especiales de reclutamiento en diversas ciudades del país para sumar voluntarios bilingües.

En este sentido, la dirección ejecutiva de la institución recalcó que el amor por las mascotas trasciende las barreras del idioma o el lugar de origen. Con estas actividades de concientización y adopción, Best Friends Animal Society busca inspirar a más comunidades a unirse en favor de la protección y el bienestar animal en todo el territorio nacional.

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