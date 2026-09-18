CBP arrestó a delincuentes sexuales infantiles por reingreso ilegal en Texas

Texas.- Funcionarios de la Patrulla Fronteriza adscritos al sector de Del Rio concretaron la detención por separado de dos ciudadanos extranjeros que habían ingresado de forma clandestina al territorio estadounidense.

En un comunicado, indicó que ambos sujetos contaban con antecedentes penales graves y habían sido deportados previamente tras ser condenados por delitos de índole sexual contra menores.

Detallaron que el primer procedimiento ocurrió el pasado 6 de septiembre, cuando agentes de la Estación de Eagle Pass interceptaron cerca del río Bravo a dos individuos en situación irregular.

Señalaron que al verificar su identidad, se descubrió que uno de ellos, identificado como Johan Alexander Moncada-Narvaez, de 40 años y nacionalidad venezolana, poseía una condena en Minnesota por comunicaciones electrónicas con contenido sexual explícito con menores y prostitución infantil.

Acotaron que tras cumplir su condena carcelaria, Moncada-Narvaez había sido expulsado del país en agosto, por lo que ahora enfrenta cargos formales por reingreso ilegal tras deportación, un delito federal que conlleva penas máximas de hasta 20 años de prisión.

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Detienen a mexicano en otro procedimiento

Por otro lado, indicaron que en un escenario similar se registró el 9 de septiembre en un rancho de la zona, donde agentes de la misma estación detuvieron a Jose Enrique Vasquez-Nicolas, un ciudadano mexicano de 31 años.

Las indagatorias revelaron que Vasquez-Nicolas fue declarado culpable en 2020 por cargos de indecencia con un menor, purgando una sentencia de cinco años antes de ser deportado a finales de junio de este año.

Al igual que el caso anterior, las autoridades confirmaron que enfrentará un proceso judicial federal por infringir las normativas de retorno prohibido a Estados Unidos tras una orden formal de expulsión.

Al respecto, el jefe del sector de Del Rio, Anthony “Scott” Good, advirtió que los agresores sexuales infantiles que reinciden cruzando las fronteras representan un peligro inminente, destacando la labor de los oficiales como barrera de contención.

Por último, la institución recalcó que estas acciones se alinean con las directrices nacionales orientadas a capturar a delincuentes prioritarios, protegiendo a las comunidades locales de infractores peligrosos.

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