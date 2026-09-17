Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein y el secretario de Comercio, Lee Lilley, visitaron los estudios Cinespace en Wilmington y analizaron el impacto de los cambios en el programa estatal de incentivos cinematográficos en la economía de Carolina del Norte.

“La industria cinematográfica de Carolina del Norte es una parte importante de nuestra economía, ya que genera miles de empleos y atrae millones de dólares en inversión a nuestro estado”, declaró el gobernador Josh Stein.

“Nuestra industria cinematográfica crea excelentes empleos y, al mismo tiempo, muestra lo mejor de nuestro estado en la pantalla para que todo el mundo lo vea”, declaró el secretario de Comercio, Lee Lilley.

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A través del Programa de Subvenciones para Cine y Entretenimiento de Carolina del Norte, el estado ofrece a las productoras cinematográficas reembolsos financieros de hasta el 25% sobre los gastos de producción elegibles dentro del estado como incentivo para la industria cinematográfica. Casi 60 producciones se filmaron en Carolina del Norte en 2024, generando más de 302 millones de dólares en gasto directo dentro del estado.

En los últimos 10 años, las producciones gastaron más de 1.300 millones de dólares en Carolina del Norte, creando cerca de 67.000 oportunidades de empleo en el estado. Entre los proyectos recientes de gran repercusión se incluyen las temporadas 1 y 2 de «RJ Decker», la temporada 2 de «Beast Games», la temporada 23 de «Top Chef» y las temporadas 1 y 2 de «The Hunting Wives».

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Carolina del Norte cuenta con una fuerza laboral de más de 4.000 profesionales del cine y miles de locaciones de filmación de alta calidad. Además de un reembolso del 25% a través del Programa de Subvenciones para Cine y Entretenimiento de Carolina del Norte, el estado ofrece infraestructura de filmación consolidada, un programa de incentivos confiable y fácil de usar, cronogramas de producción acelerados y asistencia en la comunicación con grupos públicos y privados.

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