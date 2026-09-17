Restablecen acceso a diversos medios y plataformas digitales en Venezuela

Caracas.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela emitió un comunicado oficial para informar a la ciudadanía sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales tanto nacionales como internacionales.

En un comunicado publicado el jueves 17 de septiembre, explicaron que a partir de la fecha de la notificación, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el país recibieron las directrices técnicas necesarias para habilitar en sus redes el dominio de múltiples portales informativos.

Asimismo, con esta medida, las autoridades indicaron que se garantiza nuevamente la disponibilidad directa de dichos espacios dentro de la infraestructura de telecomunicaciones nacional.

En este sentido, CONATEL reafirmó su misión institucional centrada en la regulación del espectro radioeléctrico y la supervisión del sector, destacando su propósito de velar permanentemente por un acceso seguro, ordenado y adecuado a los servicios de información y comunicación para toda la población venezolana.

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Desbloquean medios internacionales

Por otro lado, según registros y reportes técnicos de organizaciones especializadas en la materia, como VE sin Filtro, este proceso inicial de desbloqueo ha cobrado alcance sobre una decena de sitios de noticias de gran relevancia en el ámbito nacional e internacional.

🚨¡Desbloquearon 9 medios de comunicación!

y 2 más en solo algunos proveedores. Pero sigue la censura contra muchos medios más, además de páginas de ONG, iniciativas políticas, VPN, herramientas de comunicación y más. #internetVEhttps://t.co/bYypr6OkJa pic.twitter.com/uKSxebtqjX — VE sin Filtro (@vesinfiltro) September 17, 2026

Entre los medios cuyos accesos comenzaron a normalizarse en las redes de los proveedores de servicios de Internet (PSI) destacan:

Medios nacionales e independientes: Efecto Cocuyo, El Pitazo, Runrunes, Crónica.Uno, El Estímulo, Caraota Digital, Monitoreamos y Alberto Rodríguez News.

Efecto Cocuyo, El Pitazo, Runrunes, Crónica.Uno, El Estímulo, Caraota Digital, Monitoreamos y Alberto Rodríguez News. Medios internacionales: La agencia española EFE Noticias y la revista colombiana Semana.

Por último, diversas organizaciones hicieron un llamado para que el gobierno de Delcy Rodríguez, desbloquee todos los portales web tanto nacionales como internacionales que aún siguen bloqueados en Venezuela.

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