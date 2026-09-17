María Elvira Salazar critica redadas de ICE y exige un trato digno para inmigrantes

Washington.- En un mensaje político difundido con el respaldo de su campaña, la congresita republicana María Elvira Salazar se dirigió directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para expresar su profunda preocupación por el rumbo actual de las medidas de control migratorio.

Durante su intervención frente a la Casa Blanca, la legisladora advirtió que algunas de las directrices y operativos de expulsión impulsados por la administración han ido demasiado lejos, afectando la estabilidad de miles de familias en el país.

Para sustentar su postura, Salazar puso el foco en datos estadísticos recientes, señalando que durante el mes de julio el 50% de las 50.000 personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes.

A Message to President Trump on Immigration | María Elvira Salazar pic.twitter.com/memcf4jags — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

No busca promover la amnistía general

Por otro lado, la congresista cuestionó que este enfoque punitivo masivo termine criminalizando a trabajadores y miembros integrados de las comunidades locales que no representan una amenaza para la seguridad nacional.

Ver más: María Elvira Salazar exige protección para 500 mil venezolanos

Asimismo, la representante por Florida advirtió sobre el creciente malestar político entre los votantes latinos. Recordó al Ejecutivo que los mismos hispanos que ayudaron a alcanzar la presidencia en 2024 se sienten hoy traicionados por la dureza de las políticas implementadas, lo que podría representar un costo político significativo para la coalición gobernante si no se atienden sus reclamos.

En su mensaje, Salazar aclaró de manera enfática que su postura no busca promover la amnistía general para los indocumentados, sino abrir paso a soluciones legislativas y humanitarias que garanticen una vida digna en esta nación.

Para ilustrar su argumento de que se puede mantener el orden sin perder la humanidad, recurrió a comparaciones históricas y llamó a los asesores presidenciales a calibrar el impacto social de las medidas.

Vídeo: Anulan veto a la SB153 en NC